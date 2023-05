Türkische Tage in Weilheim: Eintauchen in eine andere Kultur

Von: Stephanie Novy

Weilheim – Ein Hauch von Orient legte sich am vergangenen Wochenende über den Weilheimer Marienplatz. Die Türkischen Tage lockten zahlreiche Besucher an.

1 / 30 Viel zu feiern gab es bei den Türkischen Tagen in Weilheim. © Novy

Der Türkische Elternverein Weilheim lud zum gemeinsamen Feiern ein. Durch die Innenstadt schallten ungewohnte Klänge. An den Essensständen gab es leckere türkische Hausmannskost. Die erstmalig stattfindenden Türkischen Tage waren ein voller Erfolg, findet auch Mitorganisatorin Nur Altun-Gündogdu. Es habe für die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer viel Arbeit und Mühe dahintergesteckt, aber am Ende seien „alle mit einem Lächeln nach Hause gegangen“.



Am Samstag waren es etwa 1 500 Besucher, am Sonntag dann noch mal einige hundert mehr. Die Bühnenauftritte gewährten den Gästen einen Einblick in die Traditionen der Türkei. Volkstänzer boten eine beeindruckende Performance in ihren handgefertigten traditionellen Kostümen. Auch die Folklore-Tänzer wurden für ihre Darbietung in den nicht minder kunstvollen Gewändern von den Besuchern gefeiert. Da das Fest die Kulturen zusammenbringen sollte, durfte natürlich auch ein Auftritt des Weilheimer Trachtenvereins nicht fehlen.

Neben Tanz und Musik konnten die Besucher auch sehen, wie kleine Kunstwerke mit ganz einfachen Mitteln entstehen. Das Ebru Kunsthandwerk hat seine Ursprünge im Osmanischen Reich. Wie durch das Tropfen von Farbe auf Wasser farbenprächtige Bilder entstehen, durften die Gäste selbst ausprobieren. Zudem bekam man einen Einblick in die Kalligrafie.



Bei dem Erfolg des Festes ist eine Wiederholung nicht auszuschließen, verrät Altun-Gündogdu. Sie hofft, dass die Türkischen Tage zu einer Tradition und damit „Teil von Weilheim“ werden.

