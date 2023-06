TÜV Süd bezieht neues Domizil an der Alpenstraße

Von: Bianca Heigl

Durchschnitten das blaue Band: (v.li.) Uwe Hippmann, Wolfgang Taffertshofer, Jürgen Wolz, Diakon Stefan Reichhart und Markus Loth. © Heigl

Weilheim – Schon lange hatte sich der TÜV Süd das gewünscht, nun ist der Traum Wirklichkeit geworden: Mit dem Umzug an die Alpenstraße 18 ist die Prüfstelle nun endlich an prominenterer Stelle in der Kreisstadt angekommen. Den Einzug ins neue Domizil feierten die Verantwortlichen mit Mitarbeitern, Vertretern der Stadt und des Landkreises, dem Vermieter sowie Vertretern von Autohäusern, Werkstätten und Fahrschulen.

„Arbeit ist das halbe Leben“, zitierte Diakon Stefan Reichhart ein altes Sprichwort. Er nahm die kirchliche Segnung alleine vor, da sich sein evangelischer Kollege Michael Hinderer kurzfristig entschuldigen lassen musste. Da Arbeit einen so wesentlichen Anteil des Lebens einnehme, sei der Dank für das Geleistete und die Bitte um Gottes Segen wichtig. Und dies betonten auch die Verantwortlichen des TÜV.



Es war ein glücklicher Zufall, dass die Räumlichkeiten an der südlichen Ortseinfahrt angemietet werden konnten. Als Familie Medele, die das Areal vormals als LKW-Werkstatt nutzte, in Gesprächen mit der Stadt über ihren eigenen Neubau war, fiel Bürgermeister Markus Loth ein, dass der TÜV schon lange nach einem günstiger gelegenen Standort wie dem Paradeis sucht. „Da habe ich dann der Familie Medele empfohlen, mit dem TÜV Kontakt aufzunehmen“, berichtete er in seinem Grußwort. Für den Landkreis überbrachte der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer die Glückwünsche und Grüße der Landrätin: „Dieser Standort bedeutet einen Gewinn an Service und Komfort und stellt eine Investition in die Zukunft und die Kreisstadt dar.“



In seiner Festrede betonte Jürgen Wolz, Leiter Service Line Mobility und Amtliche Tätigkeiten Deutschland bei der TÜV SÜD Division Mobility, die Bedeutung kundennäherer, schnellerer und effektiverer Dienstleistungen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung. So sei auch der Umzug an den neuen Standort Alpenstraße ein Schritt in die richtige Richtung, zumal dies gerade für die Kunden ein echtes Plus bedeute.



Zugleich sei das Vertrauen der Kunden in die Qualität, die Neutralität und Objektivität des TÜV Gradmesser für das unternehmerische Tun. Denn hier sieht sich der TÜV nach wie vor in der fast 160-jährigen Tradition des Unternehmens, Menschen, Umwelt und Sachgüter vor negativen Auswirkungen der Technik zu schützen. Auch wenn sich die Aufgaben vom vormals regionalen Dampfkessel-Revisionsverein zum modernen TÜV vervielfacht und spezialisiert haben, so ist nach wie vor die Fahrzeugprüfung ein Kerngeschäft.



Uwe Hippmann, TÜV-Gebietsleiter für Oberbayern Süd, berichtete von der neunjährigen Suche nach einem geeigneten Standort. In seinem Verantwortungsbereich gebe es sieben neue Prüfanlagen, die alle – wie die in Weilheim – in eine Bestandsimmobilie eingezogen sind, was die Bedeutung nachhaltigen Handelns unterstreiche. Hier sei unter Federführung von Standortleiter Thomas Huber und seiner Assistentin eine repräsentative neue Prüfanlage entstanden, von der nicht nur das Unternehmen, sondern auch Stadt und Umland profitieren. Nach dem offiziellen Teil mit Reden und Segnung, den Hippmanns Assistentin Magdalena Reichert moderierte, führte Thomas Huber die Gäste durch das Haus und erläuterte die verschiedenen Einrichtungen.