Übergriffe auf Einsatzkräfte: Aktuelle Situation in Weilheim

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Teilen

Insbesondere mit uniformierten Beamten würde oftmals respektlos umgegangen. © Sven Hoppe/dpa

Weilheim – Zuletzt sorgten Übergriffe auf Einsatzkräfte und Beamte in der Silvesternacht landesweit für Schlagzeilen und Empörung.

Der Kreisbote hat daher beim BRK Weilheim-Schongau nachgefragt, wie die Situation vor Ort zu bewerten ist. Laut Michael Limbrunner, stellvertretender Kreisgeschäftsführer und Leiter Rettungsdienst beim BRK, sei eine Zunahme der Gewalt gegenüber Rettungskräften nicht gegeben. Lediglich vereinzelt gebe es Fälle.



Sollte ein solcher Ernstfall eintreffen, sind die Einsatzkräfte des BRK vorbereitet. Sie werden diesbezüglich sowohl in ihrer Ausbildung als auch in Fortbildungen geschult, erklärt Limbrunner. Eine geringe Zunahme gibt es hingegen, was verbale Ausfälle gegenüber Einsatzkräften angeht. Hierbei würden die Betroffenen meist unter Alkoholeinfluss stehen, so Limbrunner. Übergriffiges Verhalten zeigen jedoch durchaus auch nüchterne Verkehrsteilnehmende – zum Beispiel wenn durch ein Fahrzeug des BRK eine Straße blockiert ist. In seltenen Fällen geht der Frust über die Wartezeit so weit, dass versucht wird, das Einsatzfahrzeug selbst wegzufahren.



Stellvertretender Dienststellenleiter Boris Netschajew, der für die Polizeiinspektion Weilheim Auskunft gab, beschrieb die Lage ähnlich. Die körperliche Gewalt würde zwar etwas zunehmen, die Anzahl der Fälle würde hier aber immer schwanken. Zudem würden sich diese körperlichen Übergriffe aus dem Einsatzgeschehen heraus entwickeln und nicht aus heiterem Himmel passieren. Damit die Beamten auf diese Szenarien bestmöglich vorbereitet sind, werden sie immer wieder entsprechend geschult.



Was den Zustand der Menschen angeht, die körperliche Gewalt anwenden, spielen ebenfalls Alkohol und Betäubungsmittel eine Rolle. Diese würden bekanntermaßen enthemmen, sagt Netschajew. Jedoch könne es auch sein, dass die Person zwar nüchtern ist, sich aber in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Was verbale Entgleisungen anbelangt, sei seit geraumer Zeit eine Zunahme zu beobachten, bedauerte Netschajew. Insbesondere mit uniformierten Beamten würde oftmals respektlos umgegangen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.