Überschwemmungen in Slowenien: THW Weilheim unterstützt bei Brückenbau

Von: Stephanie Novy

ASH Helfer schneiden Holz. © THW

Weilheim ‒ Nach den heftigen Regenfällen in Slowenien hat das Technische Hilfswerk (THW) diese Woche im Auftrag der Bundesregierung Einsatzkräfte in die betroffene Region entsendet. Auch das Weilheimer THW unterstützt mit fünf Einsatzkräften.

Drei Weilheimer THW-Helfer sind seit gestern in Freising zur Unterstützung bei der Vorbereitung der Fachgruppe Brückenbau. Seit 9. August sind auch zwei Kraftfahrer unterwegs, um die Freisinger beim Transport der Brückenteile nach Slowenien zu unterstützen.

Seit dieser Woche ist auch das THW in Slowenien im Einsatz. Auch das THW Weilheim hat gestern einen Einsatzauftrag bekommen. Die Weilheimer Einsatzkräfte sollen mit dem Räum-Gespann (bestehend aus dem Kipper und dem Tieflader) das THW Freising bei dem Transport von Brückenteilen unterstützen. Das THW Freising besitzt eine Fachgruppe Brückenbau, die kurzfristig für Fußgänger-, Straßen- und Bahnverkehr aus vorgefertigten Teilen oder herkömmlichen Baumaterialien wie Holz oder Stahl errichten kann.



ASH-Helfer Sascha Lagutin, Stefan Eichberger und Flemming Derichs. © THW

Um die Vorbereitungen für den Brückenbau zu unterstützen, sind drei Einsatzkräfte nach Freising gefahren. Die drei Einsatzkräfte sind spezialisiert auf das sogenannte ASH (Abstützsystem Holz) und können somit gut bei den Vorbereitungen in Freising unterstützen. Dort müssen die THW-Einsatzkräfte noch Holz für den Fahrbahnbelag der Brücken zurechtschneiden.

Am 9. August wurden in Freising weiterhin die Hölzer zurechtgeschnitten und das THW Freising beginnt damit, die benötigten Komponenten für die Brücke zu verladen. Insgesamt helfen 7 Ortsverbände beim Transport der Teile nach Slowenien – darunter auch unsere zwei Einsatzkräfte mit dem Räumgespann. Diese machten sich Mittwochmorgen auf den Weg nach Freising. Gegen frühen Nachmittag soll dann das Weilheimer Gespann beladen werden. Aus dem Regionalstellen Bereich Bad Tölz unterstützt das THW Miesbach und Weilheim mit jeweils einem Gespann.

Im Anschluss machte sich die Kolonne – bestehend aus sieben Ortsverbänden - gemeinsam macht sich dann die Kolonne auf den Weg in das Einsatzgebiet nach Slowenien.

Anhaltende heftige Regenfälle haben in Südosteuropa zu schweren Hochwassern geführt. Besonders betroffen sind derzeit Slowenien, Österreich, Kroatien und Norditalien. In Slowenien sind mindestens drei Menschen gestorben. Erdrutsche und ein Dammbruch, mehrere zerstörte Brücken und weiter anhaltender Regen sorgten für zahlreiche Evakuierungen, einige Regionen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten sind bereits angelaufen, werden jedoch vom anhaltenden Regen und drohenden weiteren Erdrutschen erschwert.

Kraftfahrer Nicolas Schneider und Michele Fiorentino. © THW

Das THW reagiert damit auf ein internationales Hilfeersuchen der slowenischen Regierung vom 6. August. In diesem hatte Slowenien um Unterstützung in den Bereichen Räumung und Brückenbau gebeten. „Wir schicken ein Vorausteam nach Slowenien. Die Einsatzkräfte werden vor Ort die Strukturen erkunden, Kontakte zu örtlichen Behörden herstellen und konkrete Bedarfe ermitteln. So können wir im Anschluss gezielt weitere Kräfte mit dem richtigen Material auf den Weg bringen“, erklärt THW-Präsidentin Sabine Lackner. Dem Vorausteam werden Anfang dieser Woche weitere THW-Kräfte inklusive Ausstattung und Fahrzeugen folgen.



Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit mehr als 85.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen.