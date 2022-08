Weilheim – ein Zuhause auf Zeit

Eine ukrainische Familie in Weilheim: Große Dankbarkeit und schmerzhafte Sehnsucht

Von: Stephanie Novy

Teilen

Polina Vershkova mit ihren Kindern (v.li.) Jehor, Filipp, Varvara und Kusma. © Novy

Weilheim – Der 24. Februar 2022 war der Tag, an dem die Welt – so scheint es – den Krieg in der Ukraine in vollem Ausmaß wahrnahm. Die schon seit 2014 andauernde kriegerische Auseinandersetzung weitete sich über den Osten des Landes hinweg aus. Viele Ukrainer und Ukrainerinnen flohen daraufhin. Auch in der Region sind etliche Menschen angekommen. Familie Vershkova gehört dazu. Mutter Polina erzählt ihre Geschichte.



Mit einem freundlichen Lächeln öffnet Polina die Türe. Sie wirkt etwas zurückhaltend. Ein leises „Guten Tag“ kommt ihr über die Lippen. Zwei ihrer Söhne, Jehor (16) und Kusma (10), stehen im Flur der Wohnung – neugierig, welcher Besuch da kommt. Der Jüngste der Familie, der vierjährige Filipp, versteckt sich noch etwas verschämt hinter seiner Mama.



Polina zeigt den Weg in die Küche. Sie kocht ukrainischen Tee auf. Ihr Jüngster wuselt um sie herum, flüstert ihr etwas ins Ohr. Er wird seiner Mutter während des rund einstündigen Gesprächs nicht von der Seite weichen. „Er war früher nicht so“, meint Polina. Seit ihrer Flucht sei er aber sehr anhänglich geworden.



Der Einstieg in die Unterhaltung ist noch etwas holprig. Deutsch und Ukrainisch fallen als gemeinsame Sprache weg. Dann eben auf Englisch. Hin und wieder fallen deutsche Wörter. Und wenn gar nichts geht, hilft eine Übersetzungs-App.

Polina erinnert sich noch sehr genau an den Tag ihrer Flucht. Es war der 15. März. Um 7 Uhr morgens machte sie sich mit ihren Kindern auf den Weg nach Deutschland. Sie ließ ihren 26-jährigen Sohn und ihren Ehemann zurück. Letzterer hätte die Ukraine eigentlich verlassen dürfen, weil er vier minderjährige Kinder hat. Zu groß ist aber die Angst vor Plünderungen und davor, ihr zuhause zu verlieren, wenn niemand mehr da ist, erzählt Polina. Zumal sie Tiere haben, die versorgt werden müssen: mehrere Ziegen, fünf Katzen, zwei Hunde. Die Familie kommt aus Zhashkov, einer kleinen Stadt im Westen der Ukraine. Gut 13 000 Menschen lebten dort vor dem Krieg.



Dass ihr Mann immer noch dort ist, ist wohl das Schlimmste für die 44-Jährige. Sie vermisse ihn sehr, sagt sie und sofort sieht man Tränen in ihren Augen. Jeden Tag würden die beiden miteinander sprechen. Bei der Frage nach ihrem größten Wunsch sagt Polina nur: „Mein Ehemann. Und Frieden.“ Die Ukrainerin hofft, baldmöglichst wieder in ihre Heimat zurück zu können. Wobei sie immer wieder betont, wie dankbar sie für die Hilfe hier in Deutschland ist.

Weilheim – ein Zuhause auf Zeit

Drei Tage hatte die Reise per Bus und Zug gedauert. Slowakei, Tschechien, Österreich – am Ende kam die Familie am Hauptbahnhof in München an. Von dort ging es schließlich in die Kreisstadt.



Auch wenn sich Polina nach ihrer Heimat sehnt, jetzt ist Weilheim zumindest vorübergehend das neue Zuhause für sie und ihre Kinder. Die Familie hat eine kleine Wohnung privat zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist nur eines von vielen Dingen, für die Polina dankbar ist. Sie erzählt von „freundlichen Menschen“ im Landratsamt, von ihrer Vermieterin und von dem Klavierlehrer ihrer Kinder. Die drei Ältesten haben bereits in der Ukraine Klavierspielen gelernt. „Ich hätte nicht zu hoffen gewagt, dass meine Kinder hier auch Klavierstunden haben können.“ Doch dann seien sie dem Gymnasiallehrer Clemens Hauck begegnet – und der habe angeboten, die Kinder zu unterrichten. Der 16-jährige Jehor zeigt auch stolz sein Können auf einem Keyboard, dass die Familie geschenkt bekommen hat. Mit einer faszinierenden Leichtigkeit spielt Jehor klassische Stücke, als hätte er nie etwas anderes getan.



Bis auf den vierjährigen Filipp gehen alle Kinder in Weilheim zur Schule. „Sie mögen die Schule. Sie lernen gerne“, sagt ihre Mutter. Und noch mehr: Die Kinder fühlen sich in Weilheim sehr wohl. „Sie würden gerne hierbleiben“, lächelt Polina. Doch in ihrem Gesicht scheint man sehen zu können, dass ihr der Gedanke zu schaffen macht. Zu groß ist die Sehnsucht nach ihrem Mann und ihrem Zuhause.Aber irgendwann wird es wieder zurück in die Ukraine gehen. Das steht für Polina außer Frage. Wann das sein wird, kann noch niemand sagen. Bis dahin möchte sich die 44-Jährige nützlich machen, wie sie selbst sagt. Sie lernt gerade Deutsch und hofft, auch irgendwann arbeiten zu können. Die Beschäftigung beim Lernen helfe ihr auch, ihren Gedanken eine Auszeit zu gönnen. Außerdem ist es ihr wichtig Deutsch zu lernen, um Danke sagen zu können. Danke an alle, die ihr und ihren Kindern bisher geholfen haben. Obwohl sich vor allem die Kinder wohl fühlen haben sie verständlicherweise mit dem Erlebten zu kämpfen. „Sie sind anders“, erzählt Polina und man sieht die Sorge in ihrem Gesicht. Sie berichtet von Schlafstörungen und der Ungewissheit, in der sie leben würden. Neben dem sehr anhänglich gewordenen Filipp, scheint auch die 12-jährige Varvara sich verändert zu haben. Bei fremdem Besuch versteckt sie sich, auf Fotos möchte sie nicht in die Kamera schauen.



Trotz aller Herausforderungen und Belastungen: Polina erzählt von Menschen, die ihr täglich begegnen und ihr ein Lächeln schenken. „Das gibt mir die Kraft auch zu lächeln.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.