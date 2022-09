Kreisverband der Bayernpartei fordert Umbenennung der Jahnhalle in Weilheim

Von: Stephanie Novy

Der Kreisverband Weilheim-Schongau der Bayernpartei fordert die Jahnhalle umzubenennen. Grund sei der nationalistische und antisemitische Hintergrund des Namensgebers. © Novy

Weilheim – Der Name Jahn ist vielen Deutschen ein Begriff. Sind doch Vereine, Straßen oder Sportplätze nach dem „Turnvater“ benannt. Auch in Weilheim gibt es eine Jahnhalle. Der Kreisverband Weilheim-Schongau der Bayernpartei fordert nun: „Benennt die Jahnhalle endlich um!“.

Als Grund nennt die Partei: „Die Weilheimer Jahnhalle ehrt (...) den deutschnationalen Publizisten und Politiker Friedrich Ludwig Jahn.“ Dieser werde als „‚Turnvater Jahn‘ verklärt, war aber doch eigentlich ein völkischer und antisemitischer Hetzer“. Der Kreisvorsitzende der Bayernpartei Markus Wagner erklärt: „Jahn war nicht nur ein Verfechter des Pangermanismus, der für föderale oder gar bayerische Belange bekanntermaßen nur wenig übrig hatte, er war zudem auch ein erklärter Franzosen- und Judenfeind. In einer bayerischen Stadt des 21. Jahrhunderts kann eine solche Figur nicht Namenspatron einer primär von Jugendlichen genutzten Sportstätte sein.“

Doch stimmt es wirklich, dass Jahn Antisemit und Nationalist war? Das Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum in Freyburg, das sich in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern ganz unterschiedlicher Disziplinen mit dem Leben Jahns intensiv auseinandersetzt, erklärt: „Die Überspitzung seiner national orientierten Gedanken führte in seinen Reden, Briefen und Schriften zu Fremdenhass und übersteigertem Nationalismus. Eingeschlossen in sein nationalistisches Gedankengut waren auch abwertende Äußerungen gegenüber Juden, Franzosen und anderen Menschen, die aus seiner Sicht seinem Weltbild zuwider handelten.“



Allerdings sei das „auch insofern zu relativieren, als das Jahnsche Gedankengut und sein Wirken im Zusammenhang mit den historischen Gegebenheiten beurteilt werden müssen. Sein politisch widersprüchliches Verhalten im Laufe seines Lebens bot Spielraum dafür, dass die späteren unterschiedlichen politischen Systeme in Deutschland sein Gedankengut in unterschiedlicher Weise bewerteten.“



Jahn als Person einzuordnen, scheint also nicht ganz so simpel. Deutschlandweit gibt es aber immer wieder Forderungen, Sportstätten umzubenennen. So wie vor ein paar Jahren in Berlin. Ob in Weilheim alles beim Alten bleibt, wird sich zeigen. Noch ist jedenfalls kein offizieller Antrag zur Umbenennung beim Landratsamt Weilheim-Schongau eingegangen. Aber die Bayernpartei teilt auf Anfrage des Kreisboten mit: „Selbstverständlich sind wir bei dieser Initiative des Kreisverbands bereit einen offiziellen Antrag bei den entsprechenden Institutionen einzureichen – immer in enger Abstimmung mit unseren Koalitionspartnern. Wichtig ist uns eine breite Debatte über die Namensgebung der Jahnhalle anzustoßen und die Bürger des Landkreises wie der Stadt Weilheim für dieses Thema zu sensibilisieren.“

