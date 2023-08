Umfrage zur Altersversorgung vom AK Senioren

Von: Stephanie Novy

Eine Umfrage zum Thema älter werden im vertrauten Umfeld gibt es am 11. August in Weilheim. © Symbolfoto: PantherMedia/ArturVerkhovetskiy

Weilheim – Älter werden im vertrauten Lebensumfeld – das wünschen sich fast alle Menschen. Wie gelingt das so gut wie möglich in Zeiten von Personalmangel, steigenden Mieten, weiten Wegen zwischen Eltern und Kindern und vielen anderen Hürden? Der Arbeitskreis (AK) Senioren in der Agenda 21 der Stadt Weilheim macht dazu am 11. August eine Umfrage.

Viele verschiedene Akteure wirken im Lebensabschnitt Altersversorgung zusammen: Ärzte, Pflegeheime, ambulante Dienste, ehrenamtliche Helfer, Krankenhaussozialdienste, gesetzliche Betreuer, Angehörige uvm. Für betroffene Menschen oftmals eine kaum zu meisternde Herausforderung, all diese Beteiligten mit den richtigen Kontakten zu finden und sie gegebenenfalls zum Zusammenwirken zu bewegen.



Der AK Senioren möchte den Dialog anregen im Gemeinwesen zwischen Bürgern, Politik und handelnden Akteuren in der Gemeinde und im Landkreis.



Der AK Senioren in der Agenda 21 lädt daher in einem ersten Schritt alle Bürger und Bürgerinnen – die Älteren, die zukünftig Älteren, die pflegenden Angehörigen, Enkel und Nachbarn – ein, sich am Freitag, 11. August, von 9 bis 13 am Informationsstand in der Schmiedstraße (Höhe Caritas) an einer Umfrage zu beteiligen. Von Interesse sind Erfahrungen, Wünschen oder auch Kritik am heutigen Zustand. Der AK möchte mit den Ergebnissen den politischen Dialog suchen zu Stadtrat und anderen Entscheidungsträgern.

Wer zeitlich zu diesem Termin nicht kommen kann, der kann seine Ansichten zwischen dem 11. und 15. August auch per E-Mail an folgende Adressaten schicken: Sprecher des AK Senioren Peter Raabe, (raabe.wm1gmx.de) oder Diakonie Oberland KASA, kirchliche allgemeine soziale Arbeit (grimm@diakonie-oberland.de).