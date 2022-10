Weilheimer Stadtrat ist sich uneinig

Umgehungsstraße Weilheim: Die Mehrheit ist grundsätzlich dagegen

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Die Weilheimer Bürger und Bürgerinnen haben sich entschieden: Die Mehrheit möchte keine Umgehungsstraße. © Grafik: Stadt Weilheim

Weilheim – Jetzt ist es raus: die Mehrheit der Weilheimer Bürger und Bürgerinnen will grundsätzlich keine Umgehungsstraße.



Das ist die Kernaussage der Ergebnisse der Bürgerbefragung, welche am Donnerstagabend im Stadtrat vorgestellt wurden. Auf Frage 2, bei der nach der favorisierten Trassenvariante gefragt worden war, wurde daher nur kurz eingegangen. Durchgesetzt hat sich hier mit 1 168 Stimmen die Variante „Westumgehung lang“. Auf Platz zwei und drei landeten die „Ostumgehung ortsnah – mit langem Tunnel“ (791) und die „Ostumgehung ortsnah – ohne Tunnel“ (552). Lediglich 188 Stimmen und damit am wenigsten, erreichte die „Ostumgehung ortsfern – mit kurzem Tunnel und Einhausung“. Alle Zahlen gibt es unter www.weilheim.de.

Die Eckdaten der Befragung hatte zuvor Stefan Frenzl (Stabsstelle Mobilität und Verkehr) angesprochen. Insgesamt verteilt wurden 20 167 Briefe, zurückgekommen sind 10 028. Das bedeutet eine Rücklaufquote von 49,7 Prozent. „Das ist ein klares Ergebnis“, stellte Bürgermeister Markus Loth (BfW) fest. Und er sei „Demokrat genug“ um das auch so anzuerkennen. Nun würden die Ergebnisse an das Staatliche Bauamt Weilheim weitergeleitet.

Nach der Vorstellung meldeten sich die Stadträte zu Wort. BfW-Fraktionsvorsitzende Brigitte Holeczek dankte den Bürgern für ihre Geduld. Die BfW seien von Anfang an für eine Befragung gewesen und im Laufe der Zeit hätte es sehr hitzige Diskussionen dazu gegeben. Diese Hitze hätte jedoch circa 50 Prozent der Bürger kalt gelassen, die nicht an der Befragung teilnahmen. Das Ergebnis entspreche zwar nicht der Meinung der Fraktion, allerdings würde man es respektieren, sagte Holeczek.



Dr. Roland Bosch (ödp) lobte die Professionalität des Teams um Ordnungsamtsleiter Walter Weber bei der Auswertung. Daran sei „nix zu rütteln“. Die ödp freue sich über den Ausgang der Befragung, da die Fraktion einem Ergebnis mit Flächenverbrauch immer ablehnend gegenüber stand. Nun müsse die Stadt auf anderem Wege für Entlastung sorgen, denn das würden sich alle Seiten wünschen. Dafür liege beispielsweise das Radverkehrskonzept schon in der Schublade.



In mehrerlei Hinsicht positiv überrascht war Ullrich Klinkicht (WM). Ihn freute das Ergebnis an sich, welches „ziemlich eindeutig“ sei, sowie auch die hohe Beteiligung. Nun solle die Stadt alles in ihrer Macht liegende tun, dass das Staatliche Bauamt Weilheim schnellst möglich die Planungen für eine Umgehungsstraße einstellt.



Weilheimer Stadtrat ist sich uneinig

Doch was genau bedeutet das für den Stadtrat? In dieser Hinsicht gingen die Meinungen der Mitglieder auseinander.



Für Manuel Neulinger (Fraktionsvorsitzender Grüne), der sich als Verkehrsreferent über die hohe Rücklaufquote bei der Befragung freute, war das Ergebnis eindeutig. Daher sprach sich seine Fraktion dafür aus, die Ergebnisse als Stadtrat nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern gleich einen formellen Beschluss zu fassen. In ihm solle sich die Stadt auf Basis der Befragung gegen eine Umgehungsstraße aussprechen.



Laut Marion Lunz-Schmieder (Fraktionsvorsitzende CSU) „ist das Ergebnis zu akzeptieren.“ Damit hätten sich die engagierten Gegner der Umgehung durchgesetzt. Sie war aber dafür, die Ergebnisse ohne Wertung an das Staatliche Bauamt weiter zu geben. Man wisse ja auch, dass diese nicht rechtlich bindend seien. Sie gab zudem zu bedenken, dass ohne Umgehung größere Bauvorhaben, welche zusätzlichen Verkehr bringen, auf den Prüfstand gestellt werden müssten.



Die Ergebnisse unkommentiert ließ hingegen Horst Martin (Fraktionsvorsitzender SPD). Er ging stattdessen auf seine persönlichen Erkenntnisse der letzten Wochen ein. Engagierte Bürger hätten „viel Herzblut“ gezeigt. Einen würde Befürworter wie Gegner der Wunsch nach Entlastung vom Autoverkehr. Daher sollte die Energie der letzten Wochen gebündelt werden um „gemeinsam die Verkehrsentlastung unserer schönen Stadt Weilheim voranzutreiben.“

Als „schwere Geburt“ bezeichnete Susann Enders (Fraktionsvorsitzende Freie Wähler) den Weg bis zum Vorliegen der Resultate der Bürgerbefragung. Nun gebe es aber ein eindeutiges Ergebnis. Daher erinnerte sie an eine Aussage des Staatlichen Bauamts, dass dieses nicht an dem „Bürgerwillen“ vorbei bauen werde.



Rüdiger Imgart (AfD) wollte nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft schauen. Das Ergebnis sei klar und für ihn auch bindend. Daher hoffte er auf einen einstimmigen Beschluss, dass die Planungen für eine Umgehungsstraße eingestellt werden sollen.



Auch Karl-Heinz Grehl (Grüne) empfand es als wichtig, dass die Stadt dem Staatlichen Bauamt sagt, dass sie keine Umgehungsstraße will. Dem Amt solle außerdem kommuniziert werden, keinen Bauantrag zu stellen.



Stefan Zirngibl (CSU) erinnerte derweil daran, dass die Ergebnisse der Befragung nicht rechtlich bindend seien. Und das habe auch einen Grund: die Stadt Weilheim sei weder die Planungsbehörde noch der Bauträger beim Projekt Umgehungsstraße. Er persönlich sei mit dem Befragungsergebnis nicht glücklich und halte die Ablehnung für eine Fehlentwicklung Weilheims, erklärte Zirngibl weiter. Auch empfand er es als „unseriös“ wenn der Stadtrat gleich einen Beschluss fassen würde. Man solle erst abwarten, was das Staatliche Bauamt sagt.



Laut Bürgermeister Markus Loth (BfW) müsse man dem Staatlichen Bauamt die Möglichkeit geben, auf die Ergebnisse zu reagieren. Zudem würde es „mindestens zwei Monate“ dauern, bis die Behörde Rückmeldung aus Berlin bekomme.

