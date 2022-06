Erneuerung der Hauptwasserleitung: Umleitung beim Zotzenmühlweg Weilheim

Teilen

Um die Wasserhauptleitung am Zotzenmühlweg zu erneuern sind Tiefbauarbeiten nötig. Für Anwohner bleibt die Zufahrt erhalten, ansonsten gilt eine Umleitung, die Stadtwerke Weilheim schildern sie aus. © Stadtwerke Weilheim i.OB

Weilheim – Die Hauptwasserleitung Zotzenmühlweg wird erneuert. Nach Pfingsten machen Fachkräfte der Stadtwerke Weilheim die nötigen Tiefbaumaßnahmen. Dadurch wird es zu einer Verkehrsumleitung kommen.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 13. Juni, und dauern voraussichtlich zehn Wochen. Die Zufahrt für die Anwohner am Zotzenmühlweg bleibt eingeschränkt erhalten. Für alle anderen gilt eine entsprechend ausgeschilderte Umleitung.

Wasserrohre haben eine hohe Lebensdauer, allerdings setzen sich im Laufe der Jahrzehnte Kalk und weitere Materialien an den Innenwänden ab. Auch die Zahl der Rohrbrüche nimmt zu. „Die Hauptwasserleitung am Zotzenmühlweg hat mit weit über 70 Jahren gute Dienste geleistet. Jetzt war es einfach an der Zeit, sie durch eine neue zu ersetzen“, sagt Wassermeister Franz Seiler, Abteilungsleiter Wasser der Stadtwerke. Er ersetzt mit seinen Kollegen die alte Leitung durch eine neue Hauptwasserleitung aus duktilem Gussrohr mit größerem Durchmesser.



Um die Hauptwasserleitung austauschen zu können muss jeweils kurzfristig das Wasser abgestellt werden. Die Anwohner wurden darüber rechtzeitig informiert. Die nötigen Tiefbauarbeiten erledigen Mitarbeiter der Abteilung Straße & Tiefbau des Stadtwerke Bereichs Betriebshof. Um die Leitung erneuern zu können, graben sie Stück für Stück die Straße auf und legen die neue Hauptwasserleitung per Bagger in den Graben. Hernach schließen Mitarbeiter der Abteilung Wasser die Hausanschlüsse von der alten auf die neue Leitung um. Dann schließen ihre Kollegen der Abteilung Tiefbau die Baustelle wieder.



Bei den Tiefbauarbeiten im Zotzenmühlweg verlegen die Stadtwerke zugleich Speedpipes für schnelles Internet und erweitern so kontinuierlich ihr SWE Glasfasernetz in der Kreisstadt.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote