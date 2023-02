Umweltinitiative Pfaffenwinkel äußert sich zu B472-Umfahrung

Bei geschlossenen Bahnschranken: Fast ein Kilometer Rückstau vom Bahnübergang bis zum Gasthaus Moosmühle in Huglfing. © Maier

Region – Die Umweltinitiative Pfaffenwinkel (UIP) hatte eine Postkarten-Aktion initiiert, um verantwortliche Politiker aufzufordern, die Ziele des Regionalplans 17 zu verwirklichen. Es geht um die Bundesstraße B472 und die Umfahrung Huglfing-Oberhausen.

Es sind inzwischen mindestens sechshundert Karten dazu an über vierzig Volksvertreter aus Kreis-, Land- und Bundestag, einschließlich zuständiger Ministerien geschickt worden, wie die UIP berichtet. „Leider wird das Thema offensichtlich wieder unter den Tisch gekehrt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bisher hätten nur zwei Volksvertreter Stellung genommen. Die UIP erklärt: „Dr. Markus Büchler, MdL, B90/Grüne, unterstützt unser Engagement, das bestehende Straßennetz ohne Neubauten zu nutzen. Er befürwortet auch die Reaktivierung der Fuchstalbahn für den Personenverkehr. Der Abgeordnete Florian Ritter, MdL, SPD, Betreuungsabgeordneter für unseren Landkreis, stellte eine schriftliche Anfrage im bayerischen Landtag zur B472-Umfahrung Huglfing. Die Antwort aus dem Verkehrsministerium ging am Thema vorbei. Dazu geht in Kürze unser Antwortschreiben an den Minister.“



Die UIP hat bereits im September 2011 im Interview mit dem damaligen Pollinger Bürgermeister Helmut Böhm Zuspruch für die Idee erhalten: Es sei ökologisch sinnvoll, gut ausgebaute Straßen für Umgehungszwecke zu nutzen. Für das interkommunale Gewerbegebiet Achalaich könne eine Bundesstraße (derzeit St 2057/2058) von Vorteil sein.



