Unaufgeklärte Schmiererei in Peißenberg

Die Buben gaben an, die Dose auf dem Boden gefunden zu haben. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Bernd Bölsdorf

Peißenberg - Zwei Kinder, acht und neun Jahre alt, wurden gestern am frühen Abend mit einer Spraydose in der Hand vor einer frisch besprühten Wand in der Schongauer Straße erwischt.

Das teilte die Polizei mit. Ein aufmerksamer Bürger hörte einen lauten Knall und sah, wie mehrere Kinder an der Hauswand eines Discounters standen. Während er zur Hauswand lief, flüchteten drei Kinder unerkannt. Neben der Hauswand wurde auch ein angrenzender Metallzaun frisch besprüht. Die beiden Buben räumten schon ein die Spraydose mal ausprobieren zu wollen. Sie hätten die Dose aber am Boden liegend gefunden und selber nicht gesprayt. Auch hätten die anderen, weggelaufenen Kinder nichts mit der Sache zu tun.

Die hinzugerufene Polizei übergab die Kinder an die Erziehungsberechtigten und versucht nun zu ermitteln, wer für was verantwortlich ist. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter Tel. 0881/6400 zu melden.

