Unbekannte Täter brechen erneut Pkws auf und entwenden Bargeld

Wielenbach/Landkreis - In letzter Zeit kam es im Landkreis zu mehreren Aufbrüche von Pkws. Dabei wurde jedes Mal Bargeld entwendet.

Im Zeitraum von Samstag, 10., 21 Uhr bis Montag, 12. September, 8.40 Uhr wurde im Wielenbacher Ortsteil Wieser Nähe Bauerbach aus zwei unversperrten Pkw Skoda und Daimler zweier Wielenbacher Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet.

Im selben Zeitraum brachen der oder die unbekannten Täter in den offenen Kastenwagen eines 34-jährigen Bauerbachers in der Dorfstraße 1 in Bauerbach ein. Dabei erbeuteten sie in diesen Fall sogar Bargeld im vierstelligen Bereich. Zur selben Zeit fand am Bergknappweiher eine größere Feier statt.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 11. September, wurde dann ein Pkw eines 34 Jährigen aus Bauerbach aufgebrochen. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug in dieser Nacht direkt vor seinem Haus im östlichen Bauerbach geparkt. In den frühen Morgenstunden versuchten der oder die unbekannte Täter die Türe aufzubrechen und schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Sie entwendeten erneut Bargeld im dreistelligen Bereich.

Weitere ähnliche Diebstähle ereigneten sich im Zeitraum vom Dienstag, 13., 21 Uhr bis Mittwoch, 14. September, 6.30 Uhr. Im Bereich Am Sportplatz in Wielenbach wurde aus einem unversperrten VW Multivan eines 50-jährigen Wielenbachers Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Eine ähnliche Summe wurde auch aus einem unversperrten Skoda eines 30-Jährigen Pöckingers im Bereich der Gallusstraße gestohlen. Auch ein 64-jähriger Haunshofener musste feststellen, dass sein Opel Astra im Bereich der Dr. Edith-Ebers-Straße aufgebrochen und ein dreistelliger Betrag mitgenommen wurde.

Zeugen mit Tathinweisen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/6400 zu melden. Zudem rät die Polizei dringend dazu, abgestellte Fahrzeuge zu versperren.

