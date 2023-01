Unfälle bei Eisregen im Schongauer Land

Glatte Straßen führten am Freitagmorgen zu einigen Unfällen in der Region. © Symboldbild: Panthermedia/OlafNaami

Landkreis – Am Freitagmorgen führte Eisregen zu mehreren Unfällen im Schongauer Land. Die meisten verliefen glimpflich und es entstanden lediglich Blechschäden. Doch es gab Ausnahmen, teilt die hiesige Polizeiinspektion mit.

Gegen 4.40 Uhr kam ein 73-jähriger Schönaicher mit seinem Sattelzug bei Ingenried ins Rutschen und blieb quer auf der auf der B472 stehen. Als ein 56-jähriger Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit einem Räumfahrzeug die Straße salzen wollte, geriet auch er ins Rutschen. Er stieß gegen den Laster, sodass dieser ebenfalls wieder Bewegung aufnahm und beide an die Leitplanke rutschten. Sachschaden: circa 10.000 Euro am Räumfahrzeug, ungefähr 5.000 am Sattelzug und rund 2.000 an der Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Gesundheitlich weniger glimpflich verlief ein Unfall gegen 6.50 Uhr auf der B472 auf Höhe der Umfahrung Hohenpeißenberg. Ein 18-Jähriger aus dem südlichen Altlandkreis kam, unterwegs in Richtung Weilheim, mit seinem Audi ins Schleudern und auf die Gegenfahrspur. Dort prallte er frontal in die linke Seite eines Hyundai, den eine 37-jährige Peißenbergerin lenkte. Beide Fahrer kamen leichtverletzt ins Krankenhaus. An ihren Autos entstand ein Gesamtsachschaden von circa 12.000 Euro. Die B472 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.