Wo ist der Fahrer hin? Polizei steht nach Unfall zunächst vor einem Rätsel

Mit einem verzwicktem Fall hatten es Beamte der Polizei Weilheim zu tun. © Symbolfoto: PantherMedia/Heiko Küverling

Peißenberg ‒ Länger beschäftigt als erwartet waren Beamte der PI Weilheim mit einem Unfall in Peißenberg am Montagabend. Das Szenario nahm ein außergewöhnliches Ausmaß an.

Gegen 19.15 Uhr ereignete sich auf der WM15 bei dem Übergang zur B472 ein Unfall mit zwei Pkw. Das berichtet die Polizei Weilheim. Ein von der B472 kommender Fahrer wollte nach links auf die WM15 in Richtung Oberhausen abbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 37-Jährigen aus Oberhausen, der auf dem nach Hause weg war und es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Doch der Unfallverursacher hatte wohl keine große Lust auf ein Zusammentreffen mit der Polizei. Er stellte seinen Pkw also auf dem naheliegenden Parkplatz ab und flüchtete zu Fuß. Seine Beifahrerin, eine 21-Jährige aus Murnau, ließ er im Auto zurück. Als die Polizeibeamten an der Unfallstelle eintrafen, trafen sie also nur die Beifahrerin des Verursacherfahrzeugs sowie den 37-jährigen Unfallgegner. Die 21-Jährige gab zunächst an, den Fahrer nicht zu kennen; sie als Tramperin mitgefahren.

Noch während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten in der Nähe der Unfallstelle einen 34-Jähriger aus Oldenburg. Er schien zunächst allerdings nichts mit dem Unfall zu tun zu haben. Inzwischen war aber klar: Der Unfallverursacher ist nicht der Halter des Fahrzeugs. Der Pkw gehört einem 52-Jährigen aus Augsburg, der aber nicht erreicht werden konnte.

Doch die Polizei ließ nicht locker. Letztlich stellte sich heraus: Die 21-Jährige ist keine Tramperin und kennt den Verursacher durchaus ‒ es ist der 34-jährige Oldenburger, der den Beamten zuvor schon aufgefallen war. Gegen 21.45 Uhr machten die Beamten den Oldenburger ausfindig. Er hielt sich in Murnau an der Wohnanschrift der 21-Jährigen auf. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann alkoholisiert war und es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

In der Zwischenzeit konnte auch in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann aus Oldenburg schon länger keinen Führerschein mehr hat und mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde. Neben den zahlreichen Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wird nun auch noch gegen den Fahrzeughalter aus Augsburg ermittelt, da dieser dem 34-Jährigen ohne Führerschein das Auto überlassen hat.