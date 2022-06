Unfall mit Pferdekutsche in Bernried ‒ PETA fordert Kutschverbot

Von: Stephanie Novy

Bei einem Kutschunfall in Bernried sind Menschen verletzt worden. © Symbolfoto: PantherMedia / lincoln@lincolnrogers.com

Bernried ‒ Es sollte ein gemütlicher Ausflug mit der Kutsche in Bernried werden. Doch er endete im Krankenhaus. Die Tierrechtsorganisation PETA fordert von Landrätin Andrea Jochner-Weiß ein Kutschverbot.

Ein Bernrieder (66) befuhr vergangenen Sonntag mit seiner Kutsche den Fußweg parallel zur Tutzinger Straße ortseinwärts. Die Kutsche war mit einem Mann (53) und einer Frau (53) aus Nordrhein-Westfalen als Fahrgästen besetzt. Kurz vor der Einmündung Tutzinger Straße/Dorfstraße scheute eines der gespannten Pferde und warf sein Geschirr ab, berichtet die Polizei Penzberg.

Der männliche Fahrgast konnte noch von der Kutsche springen. Der Kutscher und die Frau blieben auf dem Gespann sitzen. Im Einmündungsbereich Dorfstraße/ Reitweg geriet das Gespann in Schräglage und kippte um. Hierbei stürzten der Kutscher und die Frau aus der Kutsche. Die umgekippte Kutsche wurde durch die Tiere noch circa 120 Meter den Reitweg entlanggezogen, bis diese zum Stehen kamen.

Der Bernrieder und die Frau kamen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus Weilheim. Der Mann wurde durch den Sprung von der Kutsche lediglich leicht verletzt. Die Kutsche und das Pferdegeschirr wurden durch den Unfall totalbeschädigt (rund 31.000 Euro). Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der PI Penzberg unter Tel. 08856/9257-0 zu melden.

Tierrechtsorganisation schaltet sich ein

PETA appellierte angesichts dieses Vorfalls in einem Schreiben an Landrätin Andrea Jochner-Weiß, ein Verbot von Pferdekutschen im Landkreis Weilheim-Schongau einzuführen. Die Tierrechtsorganisation warnt seit vielen Jahren vor den Risiken bei der Nutzung von Pferden vor Kutschen. „Pferde sind Fluchttiere, daher ist es generell fahrlässig, sie vor Kutschen einzusetzen. Schon das kleinste Erschrecken kann eine Tragödie auslösen“, so Peter Höffken, Fachreferent bei PETA. „Da die Gefährte weder über sichere Bremssysteme, Airbags noch eine Knautschzone verfügen, sind schwere Unfälle mit Kutschen vorprogrammiert. Die einzige Lösung zum Schutz von Mensch und Tier ist deshalb ein Verbot von Kutschfahrten.“

Jährlich ereignen sich laut PETA zahlreiche Unfälle mit von Pferden gezogenen Kutschen. 2021 seien bei insgesamt 35 Kutschunfällen in Deutschland ein Mensch getötet und mindestens 48 wurden verletzt worden, viele von ihnen schwer. Darüber hinaus seien im Jahr 2021 vier Pferde gestorben, zehn weitere Tiere hätten sich verletzt. Die mit Abstand häufigste Unfallursache sei ein Erschrecken eines oder mehrerer Pferde. Die Tierrechtsorganisation weist darauf hin, dass die häufig schweren Verläufe der Unfälle vor allem auf fehlende Sicherungsvorrichtungen wie Gurte und Airbags sowie mangelhafte Beleuchtung und unzureichende Bremssysteme zurückzuführen sind.

PETA vertritt die Meinung: „Tiere sind nicht dazu da, dass sie uns unterhalten.“ Die Tierrechtsorganisation setzt sich auch aus Tierschutzgründen für ein Verbot von Pferdekutschen ein. Eine tiergerechte Lebensweise wird Pferden vor Kutschen verwehrt.

