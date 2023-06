Unfallflucht in Weilheimer Tiefgarage: Schaden von rund 6000 Euro

Von: Kai Lorenz

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Mittwoch ein anderes Auto in einer Tiefgarage gerammt und hat sich aus dem Staub gemacht. © Rene Ruprecht/dpa

Weilheim - In der Tiefgarage des „Kaufland“ Supermarktes in der Kaltenmoserstraße in Weilheim kam es zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Vorfall von einem 41-jährigen Mann aus Polling am Mittwoch zur Anzeige gebracht.

Nach Angaben des Geschädigten hatte er seinen grauen Ford Focus am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr in der Tiefgarage des Supermarktes abgestellt. Das Fahrzeug wurde nach der Einfahrt linksseitig im hinteren Bereich der Tiefgarage geparkt.

Als der Mann gegen 10.35 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug erheblich beschädigt war. Der Schaden, der vorwiegend an der Fahrerseite des Autos zu finden war, wurde auf etwa 6000 Euro geschätzt. Besonders der untere Bereich beider Fahrertüren wies massive Kratzer und Eindellungen auf.

Trotz des erheblichen Schadens, meldete sich der Verursacher des Unfalls nicht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die zur relevanten Zeit in der Nähe waren und möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden.