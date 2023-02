Unmut in Obersöchering wegen geplanter Einführung der Blauen Tonne

Von: Bernhard Jepsen

Für einige Vereine sei die Altpapiersammlung eine wichtige Einnahmequelle gewesen. © Novy

Obersöchering – Im Landkreis Weilheim-Schongau soll ab 2024 flächendeckend die Blaue Tonne zur Altpapiersammlung eingeführt werden (wir berichteten). Mit ein Grund dafür ist, dass sich in den großen Kommunen immer weniger Vereine und Institutionen für die Sammelaktionen zur Verfügung stellen. Anders wiederum stellt sich die Situation auf den Dörfern dar – zum Beispiel in Obersöchering.

Dort ist man über die Einführung der Blauen Tonne alles andere als glücklich. „Das stört uns maßlos“, erklärt Bürgermeister Reinald Huber. Die Altpapiersammlungen durch die örtlichen Vereine seien für selbige bis dato eine wichtige Einnahmenquelle gewesen. „Und bei uns auf dem Dorf funktionieren die Sammlungen ja auch noch. Wir haben die Leute dazu“, sagt Huber – auch wenn er die Argumente der zuständigen Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungsgesellschaft (EVA) nachvollziehen kann: „Ich verstehe die wirtschaftlichen Gründe.“

Besonders hart trifft das Ende der Papiersammlungen den SV Söchering. „Das ist sehr schade und für uns dramatisch. Es entsteht ein erheblicher finanzieller Schaden für den Verein“, beklagt SV-Vorsitzende Brigitte Schmid. Die Papiersammlungen spülten jährlich Einnahmen in Höhe von rund 5 000 Euro in die Kasse. Über den Hauptverein wurden die Gelder an die einzelnen Sparten weitergeleitet und zum Beispiel zur Finanzierung von Jugendtrainingscamps oder Ski-Ausflügen für Kinder und Jugendliche verwendet. Schmid verweist aber auch auf den gesellschaftlichen Aspekt: „Die Sammlungen haben das Zusammengehörigkeitsgefühl gefördert.“ Die Vereinsmitglieder seien jedenfalls traurig, dass die Sammelaktionen bald der Vergangenheit angehören werden: „Man hat sich danach immer noch gemütlich zusammengesetzt.“



Alternative Einnahmemöglichkeiten, so glaubt Schmid, lassen sich nicht erschließen: „Wir werden das nicht einfach so auffangen können. Vom Staat gibt es ja keine Ersatzzuschüsse.“ Der von der EVA ausgearbeitete Vorschlag, dass Vereine Sammelpunkte einrichten, wo Papier abgegeben werden kann, wird nach Meinung Schmids in der Praxis nicht funktionieren: „Ich glaube nicht, dass die Bürger noch separat Papier sammeln, wenn es die Blaue Tonne gibt.“

