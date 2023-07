Mit Stadtbus an Unterführung hängen geblieben

Von: Kai Lorenz

Ein Busfahrer wollte mit dem Stadtbus eine Eisenbahnunterführung durchfahren und blieb stecken. Der Schaden: rund 15000 Euro. © Archiv

Weilheim – Ein Stadtbus steckte am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der Lohgasse in Weilheim fest, nachdem er mit dem Dach an einer Eisenbahnunterführung hängen geblieben war. Der Vorfall führte zu einem geschätzten Schaden von etwa 15.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, versuchte der Busfahrer zur Unfallzeit, mit seinem Bus durch die dortige Unterführung zu fahren. Leider war die Durchfahrtshöhe nicht ausreichend für den Stadtbus, was dazu führte, dass er das Dach der Brücke streifte. Bei dem Vorfall wurde die Lüftung sowie die auf dem Busdach installierte Akkueinheit des Elektrobusses beschädigt.

Trotz des Zusammenstoßes gab es keine Verletzten, die Fahrgäste mussten aber ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen. Aus Sicherheitsgründen wurde der beschädigte Bus unter Begleitung der Feuerwehr in eine nahegelegene Weilheimer Werkstatt transportiert.

Die genauen Umstände, die dazu führen, dass der Bus von seiner eigentlichen Route abwich und unter der Eisenbahnbrücke durchfahren wollte, sind noch unklar. Aufgrund von Sprachbarrieren konnten vor Ort keine sofortigen Erklärungen eingeholt werden. Auch ist bislang unklar, ob die Höhenkontrolle an der Brücke ausgelöst wurde..