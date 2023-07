Unversperrter Pkw in Peißenberg entwendet und in München wiederentdeckt

Von: Kai Lorenz

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Peißenberg/München - Ein kurioser Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Peißenberg. Ein 35-jähriger Mann stellte seinen Pkw in der Glückaufstraße ab, vergaß jedoch das Fahrzeug zu verschließen und den Schlüssel aus dem Zündschloss zu entfernen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass es verschwunden war.

Die örtliche Polizei startete unmittelbar nach Kenntnisnahme des Diebstahls eine umfangreiche Fahndung nach dem gestohlenen Pkw. Dieser wurde schließlich in den frühen Morgenstunden des Samstags von der Münchner Polizei in München Sendling entdeckt und angehalten.

Überraschenderweise saß am Steuer des gestohlenen Fahrzeugs ein betrunkener 22-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg am Lech, der angab, sich an nichts erinnern zu können. Der junge Mann war deutlich alkoholisiert, was zusätzlich zur Straftat des Diebstahls auch eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss nach sich zieht.