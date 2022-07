Veränderungen beim Netz gegen sexuelle Gewalt in Weilheim

Das Thema enttabuisieren

Von Mihriban Dincel schließen

Weilheim – Das Netz gegen sexuelle Gewalt unterstützt Menschen, die von sexueller Gewalt betroffen sind oder es waren sowie deren Angehörigen. Nun gab es einige Änderungen beim Verein.

„Wir haben personell umstrukturiert“, so Angelika Flock, zweite Vorsitzende des Vereins. Das Team sei nun breiter aufgestellt. Teil des neuen Teams ist unter anderem Constanze Off. Die Sozialpädagogin ist seit Mai als Fachberaterin Prävention tätig und kümmert sich insbesondere um Schulungen, Seminare und Programme. Ebenfalls mit dabei ist Sozialpädagoge Michael Kosler. Er bietet Beratung für Männer an und ist auch in der Prävention tätig. Das Angebot einer Beratung durch eine männliche Fachkraft, das seit 2020 besteht, wird somit fortgeführt. Dieses Angebot sei vor allem wichtig, da Männern der Weg zur Beratungsstelle oft besonders schwerfiele. „Es ist wichtig, die Scham zu überwinden, darüber zu reden und es nicht einfach auszuhalten“, erklärte Kosler. Simone Manns, M.A. Klinische Sozialarbeit, ist auch Teil des Teams. Insbesondere die Präventionsarbeit für Schulen und Kindertagesstätten gehört zu ihrem Aufgabengebiet. Elisabeth Carr, Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Kunst- und Gestaltungstherapie, bietet persönliche und telefonische Beratungen an. „Ich bin froh, dass es solche Angebote gibt, die ein vollständiges Netz bilden“, sagte sie. Weiterhin mit dabei ist Martha Rauscher, Assistenz der Vorstandschaft und Büroleitung, die als erste Ansprechpartnerin in beinahe jeden Bereich involviert ist.

„Ein tolles Team“, lobte Flock die Engagierten und fügt hinzu, wie wichtig es sei, das Thema sexuelle Gewalt zu enttabuisieren. Diese Meinung vertritt auch Monika Reindl, Beraterin und ehrenamtliche Beirätin des Vereins. „Wir haben es immer mit Menschen zu tun, die traumatisiert sind. Und das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen“, erläuterte sie.



Finanziell hat sich beim Verein auch etwas geändert. Dieser wird seit vergangenem Jahr vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familie und Soziales unterstützt. Dadurch ist nun die Beratung für Erwachsene möglich. Ein Anteil wird weiterhin aus Eigenmitteln wie Spenden finanziert. Flock betonte in diesem Zusammenhang, dass die Gelder transparent seien. Alles werde genau dokumentiert. Außerdem gab es Verhandlungen mit dem Landkreis Weilheim-Schongau wegen einer künftigen Ko-Finanzierung für die nächsten beiden Jahre. Diese konnte im Dezember des vergangenen Jahres vertraglich vereinbart werden. „Es war ein langer Weg“, so die erste Vorsitzende Rautgunde Lammerer.



Die Beratungsstelle mit Sitz in Weilheim bietet ihre Dienste für die Landkreise Weilheim-Schongau, Starnberg und Garmisch-Partenkirchen an. Die Mitarbeitenden der Stelle begleiten, beraten und unterstützen Betroffene, damit diese die Folgen des Erlebten besser verarbeiten können. Dabei erfolgt die Beratung kostenlos und anonym. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Prävention. So werden Vorträge, Seminare, Workshops oder In-House-Schulungen zum Thema sexuelle Gewalt angeboten. Diese sind für Fach- und Leitungskräfte von pädagogischen Einrichtungen, für Kinder und Jugendliche sowie für Eltern konzipiert. Seit 2021 gibt es zudem eine angeleitete Selbsthilfegruppe für Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind oder waren.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.