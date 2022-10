Die verborgene Abhängigkeit: Selbsthilfegruppe Spielsucht Weilheim stellt sich vor

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Spielsüchtige werden tagtäglich mit ihrem Problem konfrontiert. Denn in vielen Medien wird für Online-Casinos geworben. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia/maxxyustas

Weilheim – „Menschen mit Spielsucht können das gut hinter einer Fassade, einer Maske verstecken,“ sagt Markus Kracht, der selbst betroffen war. Der Glücksspielautomat hat ihm vieles genommen. Doch er holte sich Hilfe, kämpfte gegen die Abhängigkeit und schaffte es. Heute leitet er die Selbsthilfegruppe gegen Spielsucht und möchte damit anderen aus dieser Situation helfen.



Erst seit 2018 erkennt die Weltgesundheitsorganisation diese Sucht als Krankheit an. Im selben Jahr wurde Kracht spielfrei. „Während des Spiels ist es ein euphorischer Zustand. Man ist in einer Art Tunnel und blendet die Zeit und andere Dinge einfach aus,“ beschreibt er das Gefühl. Doch durch die Unterstützung der Herzogsägmühle und seiner Angehörigen sowie durch einen Klinikaufenthalt hat er es geschafft, die Sucht zu bekämpfen. Anschließend sah er sich nach einer Selbsthilfegruppe um. In Weilheim existiert schon lange eine. Sie war jedoch nicht aktiv. 2018 rief Kracht die Gruppe daher wieder ins Leben. Doch trotz Hilfe: Die Sucht verschwindet nicht einfach. „Betroffene müssen stetig an sich selbst arbeiten. Aber es ist eine Arbeit, die sich lohnt,“ ist Kracht überzeugt.

Die Sucht käme schleichend und falle den Angehörigen zunächst nicht auf. Denn körperlich ändert sich kaum etwas. Ganz im Gegenteil zur Alkohol- oder Drogensucht. Auch finanziell sei das Ganze nicht sofort ersichtlich. „Spielsüchtige reden nicht darüber, wie viel sie verloren haben, sondern nur über das, was sie gewonnen haben,“ erklärt Kracht. Menschen mit Spielsucht werden zudem fast täglich mit ihrem Problem konfrontiert: Sei es eine Casino Werbung im Fernsehen oder in den Sozialen Medien. Kracht ist der Auffassung, dass die Trigger in Zeiten von Corona durch den Ausbau des Internet Casinos noch häufiger vorkommen. Doch er ermutigt alle mit diesem Problem, dem Drang nicht nachzugeben und sich Hilfe zu suchen. „Betroffene sollen keine Angst haben. Sie werden nicht bloßgestellt oder angeprangert. Es wird Hilfe angeboten, völlig diskret.“

Die Selbsthilfegruppe richtet sich an alle Betroffenen und auch deren Angehörige. Denn die Spielsucht betrifft häufig nicht nur die Süchtigen selbst, sondern auch Menschen in deren Umfeld. Es ginge vor allem darum, offen darüber reden zu können und die Krankheit nicht herunterzuspielen.



Während der Treffen wird die Zeit reflektiert, in der sich die Teilnehmer nicht gesehen haben. Die Betroffenen sprechen darüber, wie oft sie den Drang zum Spielen verspüren und wie sie es geschafft haben, es nicht zu tun. Es geht um Erfolgserlebnisse. Daneben wird auch über das soziale Umfeld oder Allgemeines, wie beispielsweise die Energiekrise, gesprochen. Denn mit der Spielsucht gehen häufig finanzielle Probleme einher. Die Gruppe solle vor allem eine Stütze sein und den Betroffenen den Spaß am Leben wiedergeben, erklärt Kracht. Wenn neue Teilnehmer dazukommen, fragt er zunächst nach, wie stark ihre Abhängigkeit ist. Bei Bedarf vermittelt er dann an die Herzogsägmühle, die bei der Suche nach Klinikplätzen und bürokratischen Vorgängen weiterhilft. Auch die Caritas bietet Unterstützung in diesem Bereich an.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr in den Räumlichkeiten der Herzogsägmühle. Wer auch teilnehmen möchte wird gebeten, sich vorher an Kracht zu wenden, Tel. 015770383630 oder E-Mail: markus.kracht@gmx.de.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.