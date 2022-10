1 400 Haushalte nach ihrem Mobilitätsverhalten befragt

Von: Bernhard Jepsen

Zur Datenerhebung fand an Peißenbergs Ortsausgängen eine Verkehrsbefragung statt. © Jepsen

Peißenberg – Auf der Ortsdurchfahrt sind trotz Umfahrung immer noch sehr viele Autos unterwegs. Eine Erhebung vor rund zehn Jahren hat für den Abschnitt am Rigi-Center 11 000 Fahrzeuge pro Tag registriert. Und wie sieht die aktuelle Lage aus? Das soll eine Verkehrsanalyse klären, die der Markt mit EU-Fördergeldern in Auftrag gegeben hat.

„Erfahrungsgemäß weist eine Gemeinde wie der Markt Peißenberg einen erheblichen Binnenverkehr auf“, erklärt Alexander Süßmuth von der mit der Analyse beauftragten Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr-GmbH in einem Schreiben an die Gemeinde. „Die Kenntnis dieser Verkehrsmengen ist für die Beurteilung der Verkehrswirksamkeit von Planungsmaßnahmen von großem Vorteil.“ Die Analyse basiert unter anderem auf einer im Vorfeld bewusst nicht angekündigten Verkehrsbefragung, die in der vergangenen Woche an den Ortsausgängen angesetzt wurde. Gefragt wurde nach dem Wohn- und Zielort. Weitere Bausteine der Analyse sind eine Verkehrszählung an 16 Knotenpunkten im Ort und eine Haushaltsbefragung zur Begutachtung des Mobilitätsverhaltens. Letztere hat das Ziel, die Binnenverkehrsbeziehungen noch exakter zu ermitteln als bei einer reinen Verkehrsbefragung.

Insgesamt wurden an 1 400 Haushalte in Peißenberg Fragebögen verschickt. Die Adressaten wurden laut Rathausmitarbeiter Andreas Fischer durch „zufällige Buchstabenauswahl“ ermittelt. In der Haushaltsbefragung sollen konkrete Fahrten und Wege sowie das verwendete Verkehrsmittel angegeben werden – und zwar zum Stichtag 18. Oktober. Zudem können Verbesserungsvorschläge zur Verkehrssituation in Peißenberg aufgeschrieben werden. Die ausgefüllten Fragebögen müssen bis Montag, 31. Oktober an das Rathaus zurückgesandt werden. Ein portofreier Rückumschlag liegt den Unterlagen zur Haushaltsbefragung bei.



Vonseiten der Gemeinde hofft man auf eine rege Teilnahme an der Haushaltsbefragung. 40 Prozent Rücklauf ist das Mindestziel. „Wir wünschen uns, dass viele Bürger mitmachen, damit wir aktuelle und aussagekräftige Ergebnisse erhalten“, erklärt Bürgermeister Frank Zellner.

