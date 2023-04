Verkehrsanalyse Peißenberg: Durchgangsverkehr geschrumpft

Von: Bernhard Jepsen

Die Ergebnisse der Verkehrszählung und -befragung vom vergangenen Herbst wurden nun im Marktrat präsentiert. © Jepsen

Peißenberg – Es fährt kaum noch reiner Durchgangsverkehr durch Peißenberg. Das geht aus der Verkehrsanalyse hervor, die von der Gemeinde im Oktober 2022 mit Verkehrszählungen und -befragungen in Auftrag gegeben worden war. Die Ergebnisse wurden nun im Marktrat präsentiert.

So wirklich überraschend waren die Zahlen nicht, die der beauftragte Ingenieur für Verkehrsplanung, Professor Harald Kurzak, vorstellte. Gegenwärtig verkehren auf der Ortsdurchfahrt im Bereich zwischen Rigi-Center und Rathaus etwa 13 000 Fahrzeuge pro Tag. Zum Vergleich: 1995, also weit vor der Eröffnung der Umgehung Ende 2008, waren es noch knapp über 19 000. Auf der Umfahrung sind es gegenwärtig je nach Streckenabschnitt über 11 000 Fahrzeuge pro Tag. Interessant: Bei einer Verkehrszählung 2012 fuhren noch deutlich weniger Fahrzeuge auf der Umgehung – im Bereich zwischen den Anschlussstellen „Süd“ und „West“ sogar über 2 000 weniger. Die Akzeptanz der neuen B 472 ist also besser geworden. Der Saldo im Vergleich zu 2012 fällt auf der Ortsdurchfahrt folgerichtig überwiegend negativ aus (zugeordnet nach Abschnitten bis zu 2 000 Fahrzeuge weniger).

Die wesentliche Erkenntnis der Studie: Der reine Durchgangsverkehr ist auf einen marginalen Wert geschrumpft. Fuhren 1995 noch knapp 10 000 Fahrzeuge auf den Hauptverkehrsachsen ohne Halt durch den Ort, sind es aktuell nur noch 1 000, wobei grob die Hälfte Richtung Forst unterwegs ist, also nicht die gesamte Ortsdurchfahrt nutzt. „Auf den Hauptverkehrsachsen ist der Durchgangsverkehr also deutlich weniger geworden“, betonte Kurzak. Unter dem Strich ergibt sich eine Quote am Gesamtverkehr von gerade einmal drei Prozent. 97 Prozent sind also Binnenverkehr sowie Ziel- und Quellverkehr.



Kurzak schloss daraus: „Sie können den innerörtlichen Verkehr kaum verringern. Da ist nichts zu machen. Durch neue Baugebiete schaffen sie eher mehr Verkehr.“ Car-Sharing, das habe die Haushaltsbefragung ergeben, würde in Peißenberg keine Rolle spielen. Auch sei es aus Platzgründen auf der Ortsdurchfahrt schwer, weitere Radwege anzulegen. „Kleine Maßnahmen, die die Sicherheit betreffen, sind notwendig. Große Maßnahmen bringen nichts – und sie sind auch nicht gut für den Ort. Der Durchgangsverkehr ist draußen – und das ist das Wichtige“, so der Professor: „Wenn man zu viel in den Verkehr eingreift, dann kommen die Auswärtigen nicht mehr zu Ihnen zum Einkaufen.“



Die Expertise des Professors – hauptfinanziert wurde die knapp 50 000 Euro teure Verkehrsanalyse über das EU-Förderprogramm „Innenstadt beleben“ – nahmen einige Gemeinderäte dankend auf. „Wir reden von Leerstand bei Gewerbeflächen in Peißenberg und so weiter. Ich werde keinen Gedanken mehr daran verschwenden, wie ich auch nur ein Auto mehr aus dem Ort rausbringe. Es ist alles top“, erklärte Stefan Rießenberger (Bürgervereinigung). Ins gleiche Horn stieß Rudi Mach (Peißenberger Liste): „Auf der Hauptstraße hat kein Radlfahrer was verloren. Wir haben genug Nebenstraßen in Peißenberg. Fahrradstreifen sind der größte Witz.“ Differenzierter betrachtete die Angelegenheit Matthias Bichlmayr (Grüne): „Irgendwo muss man dafür sorgen, dass man den Verkehr im Ort in Richtung Fahrradverkehr und Demand-Bus verlagert. Wir denken immer nur vom Auto aus.“



Bleibt abzuwarten, auf welche Verkehrspolitik sich der Gemeinderat hinsichtlich der Ortsdurchfahrt einigt. Im vor knapp zehn Jahren erstellten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept ist die Entschleunigung der Ortsdurchfahrt eigentlich ein zentrales Kriterium. Auf Nachfrage erklärt Bürgermeister Frank Zellner, dass aus seiner Sicht Kurzaks Analyse nicht bedeuten würde, dass die Gemeinde an der Ortsdurchfahrt nichts mehr umgestalten müsse: „Damit will ich nicht aufhören.“ Aufgabe sei es vielmehr, die Hauptverkehrsachsen „optimal für alle Nutzer“ zu konzipieren. Zellner ist aber auch realistisch: „Kurz- bis mittelfristig müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir Verkehr im Ort haben, den wir selber produzieren.“

