Verkehrserziehung an der Grundschule Polling mit „ADACUS“

Von: Bernhard Jepsen

Die 1 a beim Sicherheitstraining mit dem Raben „ADACUS“: (hinten v.li.) Silvia Sirek, Klassenleiterin Gerlinde Ametsberger, Thomas Eusemann und Schulbegleiterin Anita Kagerer. © Jepsen

Polling – „Man muss die Kinder heutzutage für die Gefahren im Verkehr mehr sensibilisieren“, sagt Thomas Eusemann, der Rektor der Grundschule in Polling: „Das Problem ist einfach, dass das Verkehrsaufkommen gestiegen ist. Das bedeutet, dass die Kinder höheren Gefahren ausgesetzt sind.“

In Polling nehmen Gemeinde, Schulleitung und Elternschaft das Thema „Schulwegsicherheit“ sehr ernst. Neben einer gemeinsamen Gesprächsrunde hat der Elternbeirat extra eine Powerpoint-Präsentation entworfen und dabei verkehrstechnische Gefahrenstellen aufgezeigt. Dabei wird den Eltern unter anderem empfohlen, ihre Schützlinge nicht mit dem Auto bis direkt vor die Grundschule zu chauffieren, sondern bereits vor der Torbogeneinfahrt abzuladen. Damit soll der Kirchplatz vom Verkehr entlastet werden. Auch die Ampelkreuzung an der Ortsdurchfahrt wurde thematisiert. Dort übersehen Autofahrer mitunter die zweite Ampel – deshalb die dringende Empfehlung: „Auch bei Grün schauen. Erst gehen, wenn alle Autos stehen.“

Die neuralgischen Verkehrspunkte wurden mit sämtlichen Jahrgangsstufen der Grundschule vor Ort besichtigt. Bei den Begehungen hat man den Schülern laut Eusemann „Tricks“ vermittelt, wie sie möglichst sicher zur Grundschule gelangen. Unter anderem wurde dazu geraten, beim Schulweg die Passage am Rathaustorbogen zu nutzen statt die Route über die enge Einfahrt zum Schul- und Kindergartenparkplatz.



Doch damit nicht genug: Kürzlich war das von der ADAC-Stiftung getragene Verkehrserziehungsprojekt „Aufgepasst mit ADACUS“ zu Gast in der Pollinger Grundschule. Den Erstklässlern wurde dabei mit Hilfe eines Maskottchens, nämlich dem Raben „ADACUS“, spielerisch beigebracht, wie sie eine Ampel respektive einen Zebrastreifen zu überqueren haben.



Und gelbe Warnwesten von der Kreisverkehrswacht gab´s obendrein – denn: „Wenn Kinder dunkel angezogen sind, dann sieht man sie gerade in dieser Jahreszeit am Morgen nicht“, so „ADACUS“-Mitarbeiterin Silvia Sirek.

