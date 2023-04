Verkehrsschau in Oberhausen: Kommt Tempo 30 in der Achstraße?

Von: Peter Stöbich

Gefahrenstellen in Oberhausen nahmen Behördenvertreter unter die Lupe. © Stöbich

Oberhausen – Nach vier Jahren fand kürzlich wieder eine Verkehrsschau in der Gemeinde Oberhausen statt. An dieser Begehung von problematischen Stellen nahmen auch Vertreter des Landratsamts sowie der Polizeiinspektion und des Staatlichen Straßenbauamts Weilheim teil.

Sie nahmen unter anderem den Einfahrtsbereich der B 472 in die Bahnhofstraße unter die Lupe. Dort wird oftmals die vorgeschriebene Fahrspur nicht eingehalten; die in die Bahnhofstraße abbiegenden Autos schneiden häufig die Fahrspur, was zu gefährlichen Situation führt. Die eigens angebrachte Markierung hat bislang zu keiner wesentlichen Verbesserung der Situation geführt.

Nach Ansicht der Fachbehörde könnte die Sicherheit in diesem Bereich mittels einer baulichen Veränderung verbessert werden. Das Staatliche Bauamt wird in Kürze im näheren Bereich eine Baumaßnahme durchführen, bei der eine solche Änderung in Absprache mit der Gemeinde Oberhausen erledigt werden könnte.



Am Sportplatz/Dorfstraße sollte man nach Ansicht der Verkehrsexperten keinen Spiegel anbringen, weil die Einsicht in die Dorfstraße ausreichend ist. Denn ein Spiegel könnte Verkehrsteilnehmer, die von der Straße „Am Sportplatz“ in die Dorfstraße fahren, dazu verleiten, ohne einen letzten Blick und ohne anzuhalten in die vorfahrtsberechtigte Dorfstraße abzubiegen.



An der Kirch-/Dorfstraße wird zur Verbesserung der Sicherheit ein Verkehrsspiegel am Anwesen Dorfstraße 40 empfohlen. Man will mit der Eigentümergemeinschaft sprechen, um den Spiegel auf Privatgrund zu montieren. Ein weiterer Diskussionspunkt bei der Verkehrsschau war Tempo 30 in der Achstraße; die Anordnung eines beschränken Bereichs bedarf einer verkehrsrechtlichen Anordnung durch die gemeindliche Straßenbehörde. Die Vertreter der Fachbehörden schlagen über einen längeren Zeitraum Messungen vor, um sich einen Überblick über die Geschwindigkeitsüberschreitungen verschaffen.



Anders schaut es dagegen im Bereich Eyach aus, der schon mehrfach von den Straßenbehörden begutachtet wurde. Eine Tempo-Reduzierung ist dort laut Verkehrsbehörde nicht gerechtfertigt, weil der Straßenverlauf gut einsehbar sei.

