Polizei hat viel zu tun

Zu gleich drei Verkehrsunfällen musste die Weilheimer Polizei am Donnerstagabend ausrücken. © (Symbolbild) Heiko Küverling/PantherMedia

Weilheim/Raisting - Zwei leicht verletzte Personen und ein angefahrenes Auto samt Fahrerflucht ist die Bilanz von drei Verkehrsunfällen, die sich am Donnerstagabend in Weilheim und Raisting ereignet haben.

Der erste Verkehrsunfall passierte am Donnerstagabend gegen 17.25 Uhr bei Raisting. Laut Polizei befuhr eine 28-Jährige aus Raisting die Kreisstraße WM 9 von Raisting kommend in Richtung Pähl. Im Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2056 wollte die 28-Jährige nach rechts in Richtung Weilheim einbiegen und fuhr aus Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug auf den vor ihr fahrendem Pkw einer 26-Jährigen aus Hohenpeißenberg auf. Trotz leichter Verletzungen war eine medizinische Versorgung der 26-Jährigen an der Unfallstelle nicht notwendig. Das Fahrzeug der Raistingerin musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen von rund 5000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich gut eine Stunde später in Weilheim im Kreuzungsbereich der Andreas-Schmidtner-Straße/ Pütrichstraße. Dabei wurde eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, bog ein 29-jähriger Uffinger mit seinem Fahrzeug von der Andreas-Schmidtner-Straße nach links auf die B2 in Richtung Süden ein und übersah dabei die entgegenkommende 65-jährige Weilheimerin mit ihrem Fahrrad. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Weilheim gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro.

Fahrzeug angefahren – Zeugen gesucht

Auch der dritte Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagnacht in Weilheim. Laut Polizei wurde zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitagmorgen, 6 Uhr, in der Herzog-Christoph-Straße Höhe Hausnummer 3 ein roter KIA angefahren. Der beschädigte Wagen war ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Offensichtlich beschädigte ein unbekannter Fahrer beim Vorbeifahren den roten KIA und hinterließ Kratzer im Bereich des Türschwellers und am Kotflügel der Fahrerseite, weiterhin wurde der Außenspiegel abgerissen. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 2000 Euro. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Bei der Polizei hat er sich zumindest in der gesetzlichen Meldefrist nicht gemeldet. Daher werden nun Zeugen gesucht, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter 0881 / 6400 zu melden.