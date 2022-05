Verkehrsunfall auf Pähler Umfahrung: 25-jähriger Motorradfahrer stirbt

Ein Sachverständiger soll die Polizei bei der genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs unterstützen. © Stefan Puchner/dpa

Pähl - Am Samstagnachmittag, 14. Mai, kam es auf einer Staatsstraße im Gemeindebereich von Pähl zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer sein Leben verlor und zwei Insassen eines Pkw zum Teil schwer verletzt wurden.

Der Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang geschah am Samstag gegen 15.15 Uhr auf der Staatsstraße 2056 Höhe Pähl („Pähler Umfahrung“). Nach Angaben der Polizei, fuhr zu dieser Zeit eine 77-jährige Frau aus Raisting mit ihrem Pkw auf der untergeordneten Kreisstraße WM9 von Raisting kommend in Richtung Pähl. An der Einmündung zur übergeordneten Staatsstraße 2056 wollte die Fahrzeuglenkerin nach links abbiegen, übersah dabei aber einen vorfahrtberechtigten Motorradfahrer aus Gauting, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Motorrad die Staatsstraße in Richtung Weilheim befuhr.

Der Motorradfahrer prallte mit der Front seiner Maschine gegen die Fahrertüre des Pkw und wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Die 77-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Beifahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An den beiden beteilgten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18 000 Euro.

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II zogen die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Weilheim einen Sachverständigen hinzu. Er soll die Polizei durch entsprechende Gutachten bei der genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs unterstützen.

Die Straßenmeisterei Weilheim richtete im Bereich der Unfallstelle eine Umleitung ein, die Straße war während der Unfallaufnahme bis circa 20 Uhr gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Pähl und Weilheim waren mit etwa 40 Mann im Einsatz.

Von Kreisbote