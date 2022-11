Verkehrsunfall in Weilheim: Fußgänger schwer verletzt

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / OceanProd

Weilheim - Am Freitag, 18. November, gegen 18.50 Uhr, ereignete sich im Bereich der Alpenstraße 5 in Weilheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Weilheim befuhr eine 40-jährige Wielenbacherin mit ihrem Pkw (Skoda) die Alpenstraße in Richtung Rathauskreuzung. Zur selben Zeit überquerte ein alkoholisierter, dunkel gekleideter 54-jähriger Weilheimer die Pütrichstraße in Richtung PIN-Oil Tankstelle und wurde vom Pkw der Wielenbacherin touchiert.

Der Fußgänger kam dadurch zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Der Weilheimer wurde daher mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter Tel. 0881/6400 zu melden.

Von Kreisbote