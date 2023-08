Verkehrsunfall mit Rindern auf der B2

Rinder haben einen Verkehrsunfall auf der B2 verursacht. © Symbolfoto: PantherMedia / trancedrumer

Pähl ‒ Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Rindern kames auf der Bundesstraße 2 (Höhe Hirschberg) am vergangenen Donnerstag.

Zunächst teilten Verkehrsteilnehmer mehrere auf der Fahrbahn befindliche Rinder mit, doch kurze Zeit später kam es bereits zu einem Verkehrsunfall, so die Polizei. Ein 34-jähriger Peitinger befuhr mit seinem BMW die Bundesstraße 2 von Weilheim kommend in Fahrtrichtung Starnberg. Auf Höhe des Hirschberges übersah er vermutlich die Rinder und kollidierte frontal mit zwei von ihnen. Glücklicherweise kam der Fahrzeugführer bei dem Unfall nicht zu schaden, jedoch erlitt sein Pkw einen massiven Totalschaden. Zudem erlitt der Fahrer einen Schock. Ein Rind verendete noch an der Unfallstelle, das andere musste notgeschlachtet werden.

Die Bundesstraße 2 blieb für circa drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Pähl war mit 20 Mann im Einsatz. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei Weilheim gereinigt werden.

Wie die Rinder auf die Fahrbahn gelangen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Weilheim ermittelt nun gegen den Tierhalter wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.