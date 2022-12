Umweltpreis

Verschiedene Ehrenpreise der Stadt Weilheim vergeben

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Freuten sich über die Preise v. li.: Günter Morsack und Florian Lechner (lichtkunst weilheim e. V.), Professor Dr. Reinhold Schumacher (Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos e. V.) und Dr. Rautgunde Lammerer (NETZ gegen sexuelle Gewalt e. V.) zusammen mit Zweiter Bürgermeisterin Angelika Flock (links), Erstem Bürgermeister Markus Loth (zweiter v. re.) sowie Drittem Bürgermeister Alfred Honisch (rechts). © Wiethaler

Weilheim – Neben der Verleihung der Ehrenzeichen und Bürgermedaillen der Stadt Weilheim (wir berichteten), wurden bei der Weihnachtssitzung des Stadtrats auch der Kultur-, Umwelt- und Sozialpreis vergeben.

Kulturpreis

Über den Kulturpreis 2022 durfte sich der Verein lichtkunst weilheim e. V. freuen. „Natürlich denken alle sofort an das große Lichtkunst-Festival, das wir erst vor wenigen Wochen bestaunen und bewundern konnten“, so Erster Bürgermeister Markus Loth. Dort hätten sich über 20 000 Besucherinnen und Besucher von den Farben und Klängen des Lichtkünstlers Philipp Geist und seiner Kollegen verzaubern lassen. Das vom Verein lichtkunst weilheim e. V. organisierte Festival sei ein Ereignis, „das das Ansehen unserer Stadt als kulturelles Zentrum steigert und eine überregionale Anziehungskraft schafft“, befand Loth. Neben den Künstlern habe man das vor allem den Vereinsmitgliedern zu verdanken, die ehrenamtlich in unzähligen Arbeitsstunden nach 2016 und 2018 bereits zum dritten Mal dieses Festival geplant und veranstaltet haben.



Auch wurde zum Beispiel das Projekt „lichtbrücke“, in dem Jugendliche, betreut von der Lichtkünstlerin Vanessa Hafenbrädl und Mitarbeitenden der Brücke Oberland, Video- und Lichtinstallationen entwickeln, gestartet.



Begonnen hat die Erfolgsgeschichte im Dezember 2006 mit einer Live-Performance der Künstler Philipp Geist und Johannes Enders in der Stadtpfarrkirche. Zwei Jahre später stieß dann die erste Licht-Projektion von Geist am Stadtmuseum auf große Resonanz. In der Folgezeit bildete sich ein Aktionskreis, der als Plattform für große Lichtkunst fungieren wollte. Im Mai 2015 gründete sich der Verein lichtkunst weilheim e. V. und die Planungen für das erste Festival begannen.

Umweltpreis

Der diesjährige Umweltpreis wurde an Professor Dr. Reinhold Schumacher vergeben. „Herr Professor Schumacher steht seit Jahrzehnten wie kaum ein anderer für konkreten Umweltschutz rund um unsere schöne Stadt“, so Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock. Er war seit der Gründung der Ortsgruppe des Bundes Naturschutz 1987 aktives Mitglied und von 1995 bis 1999 deren erster Vorsitzender. In dieser Zeit setzte er sich für die Gründung der lokalen Agenda 21 ein. 1997 gründete er zusammen mit anderen Vertretern des Bundes Naturschutz, des Landesbundes für Vogelschutz sowie der Naturfreunde Weilheim die Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos. „Ihr Ziel war und ist seitdem, diese einzigartige Moorlandschaft nicht nur zu erhalten, sondern durch entsprechende Maßnahmen Gebiete, die durch Torfabbau in Mitleidenschaft gezogen wurden, zu renaturieren und auf diese Weise neue Lebensräume für bedrohte Tiere und Pflanzen zu schaffen“, erläuterte Flock. Vom Gründungsjahr an war Schumacher im Vorstand aktiv, seit 2013 hat er das Amt des ersten Vorsitzenden inne. Ein besonderes Anliegen ist ihm eine gute Zusammenarbeit mit den Landwirten, der Stadt und mit den zuständigen Behörden.



Neben der Vereinsführung und den damit verbundenen Aufgaben habe Schumacher mit vielen Mitgliedern und Mitstreitern seit Bestehen des Vereins mehr als 7 500 Arbeitsstunden im Moos abgeleistet, berichtete Flock. Unterstützt werden die Ehrenamtlichen seit Jahren von Schülerinnen und Schülern der Weilheimer Mittelschule.



Schumacher selbst widmete den Preis allen Helferinnen und Helfern, die sich seit Jahrzehnten um die Biotoppflege im Weilheimer Moos kümmern.

Sozialpreis

Der Sozialpreis 2022 wurde an die Fachberatungsstelle Weilheim des Vereins NETZ gegen sexuelle Gewalt e. V., vertreten durch erste Vorsitzende Dr. Rautgunde Lammerer, vergeben. „Vor mittlerweile drei Jahrzehnten gründeten engagierte Fachleute, die in ihrem beruflichen Umfeld Kontakt zu Betroffenen hatten, den Verein NETZ gegen sexuelle Gewalt e. V. und stellten damit hier in Weilheim ein niederschwelliges Angebot an Hilfe und Information auf die Beine“, ging Dritter Bürgermeister Alfred Honisch auf die Anfänge ein. Im Laufe der Jahre wurde dieses Angebot ausgebaut und mündete im Mai 2015 in die Gründung der Fachberatungsstelle, die anfangs noch im Pfarrheim Miteinander untergebracht war.



Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beraten, begleiteten und unterstützen betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene ebenso wie Eltern, Bezugspersonen, Partnerinnen und Partner sowie Fachkräfte darin, mit den Folgen sexualisierter Gewalt besser umgehen zu können. Die große Nachfrage führte zur Vergrößerung des Teams, und so wurden 2018 eigene Räume in der Lohgasse bezogen. Seit 2019 finden auch Männer und Frauen, die sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit und Jugend erleben mussten, individuelle Beratung.



„Die hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten auch wertvolle Präventionsarbeit“, erklärte Honisch. Sie halten Vorträge für Kinder, Jugendliche und Eltern. Zudem führen sie Schulungen zum Themenspektrum für Fachkräfte und Leitungen von pädagogischen Einrichtungen durch. Die Fachberatungsstelle bietet außerdem Unterstützung bei der Entwicklung von Schutzkonzepten.

