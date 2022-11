Verschiedene Stiftungen im Weilheimer Stadtrat vorgestellt

Bei seiner Verabschiedung aus dem Stiftungsbeirat der Neumüller Stiftung: Dr. Christoph Sening (Mitte) zusammen mit Thomas Orbig (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Oberland und Beiratsmitglied) und Zweiter Bürgermeisterin Angelika Flock. © Stadt Weilheim

Weilheim – Es gibt die verschiedensten Stiftungen, die oft Menschen dabei helfen, ihre Ziele zu verfolgen. Damit sich diejenigen jedoch dort melden können, müssen sie von der Existenz der Stiftungen wissen.

Um die Bekanntheit der von der Stadt Weilheim betreuten Stiftungen sowohl bei Berechtigten als auch bei potentiellen Spendern/Zustiftern zu erhöhen, wurden diese in einer der letzten Stadtratssitzungen vorgestellt.

Bürgerstiftung der Stadt Weilheim in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Oberland: Der Beschluss zur Gründung der Bürgerstiftung unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse wurde 2012 gefasst und die Errichtungsurkunde 2013 unterzeichnet. Ziel der Stiftung ist es, das Gemeinwohl der Bevölkerung in der Stadt nachhaltig zu fördern. Dafür hat die Stadt 100 000 Euro als Grundstockvermögen eingebracht. Zum 31. Dezember 2021 lag das Stiftungsvermögen bei rund 114 000 Euro. Die Verwaltung erfolgt durch die DT Deutsche Stiftungstreuhand AG. Unabhängig dazu gibt es einen Stiftungsrat. Dieser entscheidet im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel über förderwürdige Projekte und Körperschaften. Zu den gemeinnützigen Zwecken der Stiftung zählen beispielhaft die Bereiche Gesundheitswesen, Kunst/Kultur, Sport, Bildung Jugend- und Altenhilfe oder auch Heimatpflege.



Bislang geförderte Projekte waren unter anderem: Stadtkapelle – Modernisierung des Notenarchivs (2016, 4 000 Euro); Naturfreunde – Sanierung Spielplatz am Naturfreundehaus (2017, 12 000 Euro); Netz gegen sexuelle Gewalt – Ausstattung Räume und IT Beratungsstelle (2018, 2 500 Euro)



Neumüller-Stipendium-Stiftung, Weilheim: Die Neumüller-Stipendium-Stiftung geht auf Prof. Dr. Julius Neumüller, geboren 1886 in Regensburg und verstorben 1971 in Haddonfield (Philadelphia, USA), zurück. Dieser hatte Teile seiner Schulzeit in der damaligen Realschule Weilheim (Internat) verbracht. Er wanderte 1910 in die USA aus. Dort studierte er Ingenieurswissenschaften und Optik. Eine Reihe von technischen Erfindungen sowie die Forschung in der Optik und Augenheilkunde brachten ihm eine Professur an der Uni in Philadelphia, das Ehrendoktorat sowie zahlreiche Auszeichnungen ein. Damit verbunden war ein auch beträchtliches Vermögen. Der kinderlose Prof. Dr. Neumüller unterstützte schon zu Lebzeiten Studenten mit Stipendien. Einer davon war Dr. Christoph Sening, der bis vor Kurzem Mitglied im Stiftungsbeirat war.



Nach Neumüllers Tod 1971 hatte die Stadt Weilheim zur Gründung einer Stiftung einen Betrag in Höhe von 177 113,24 DM erhalten. Inzwischen beträgt das Gesamtvermögen der Stiftung rund 322 500 Euro. Ziel der Stiftung ist es, aus dem Weilheimer Gymnasium hervorgegangene bedürftige Studenten mit einem Stipendium finanziell zu unterstützen. Die Fachrichtung Theologie ist ausgeschlossen. Die letzten beiden Semester werden als Darlehen gewährt.Seit Gründung konnte so über 50 Studenten ein Stipendium gewährt werden. Die Verwaltung erfolgt durch die Stadt Weilheim.



Der Stiftungsbeirat entscheidet unter anderem über die Stipendien. In der letzten Sitzung gab Dr. Sening bekannt, aus Alters- beziehungsweise Gesundheitsgründen aus dem Gremium ausscheiden zu wollen. Dr. Sening wurde in der letzten Sitzung Anfang August mit Blumen und einem kleinen Präsent offiziell verabschiedet. Er war seit Beginn an Mitglied des Stiftungsbeirates. Als Nachfolger wurde satzungsgemäß Stephan Probst in den Stiftungsbeirat berufen. Auch dieser hatte noch persönlichen Kontakt zu Prof. Dr. Neumüller. Aktuell werden Zahlungen für zwei gewährte Stipendien (zwei Mal 1 860 Euro jährlich) geleistet. Diese Ausgaben und dazu historisch niedrige Kapitalerträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens engen den finanziellen Spielraum sehr ein.

Georg-Petel-Stiftung der Vereinigten Sparkassen und der Stadt Weilheim: Die Gründung der Stiftung geht auf das Jahr 2002 zurück. Die damals noch Vereinigten Sparkassen stellten dem Markt Murnau 50 000 Euro zur Gründung der Horvath-Stiftung zur Verfügung. Auch die Stadt Weilheim durfte in den Genuss der 50 000 Euro zur Gründung einer Stiftung kommen. Der Stadtrat stimmte am 19. Dezember 2002 der Stiftungsgründung der Georg-Petel-Stiftung zu. Der berühmte Namensgeber, Bildhauer Georg Petel (oder auch Jörg Petel), wurde 1601 (oder 1602) in Weilheim geboren und verstarb 1634 in Augsburg.



Laut Wikipedia war Petel Bildhauer, Bossierer und Elfenbeinschnitzer. Petel ging wahrscheinlich bei seinem Vormund Bartholomäus Steinle in Weilheim und in München in die Lehre. Er unterhielt zudem freundschaftliche Beziehungen zu Rubens und van Dyck, die ihn künstlerisch beeinflussten. Petel war einer der bedeutendsten Bildhauer des Frühbarock. Seine Werke sind unter anderem im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe, im Augsburger Maximilianmuseum, im Bayerischen Nationalmuseum und im Augsburger Dom zu besichtigen.



Die Stiftungsschwerpunkte sind herausragende Leistungen in den Bereichen bildende Kunst, Malerei und Architektur in der Stadt Weilheim. Das schließt auch die Förderung junger Künstler in Bildhauerei und Malerei sowie die bildende Kunst in der Stadt ein. Laut aktuellem Stand liegt das Stiftungsvermögen bei rund 54 200 Euro. Die Stiftungsorgane sind der Vorstand (Vertretung nach außen) und der Stiftungsbeirat (unter anderem Überwachung, Beratung bei Vergaben).

