Verschönerungsverein der Stadt Weilheim eröffnet neuen Barfußpfad

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Mitglieder des Verschönerungsvereins, Vertreter des Stadtrats und der Sponsoren weihten den Barfußpfad am Wochenende sogleich ein. © Wiethaler

Weilheim – Die Au ist ein beliebtes und gern genutztes Naherholungsgebiet – und nun um eine Attraktion reicher.

Vergangenes Wochenende wurde dort ein neuer Barfußpfad eingeweiht, gleich neben der Kneippanlage. In Auftrag gegeben wurde er vom Verschönerungsverein der Stadt Weilheim, errichtet von den örtlichen Stadtwerken. Diese werden sich auch um die Pflege der Anlage kümmern. Der 55 Meter lange Pfad verfügt über 12 Felder mit unterschiedlichen Materialien. Für die Eingrenzung der Felder wurden laut Florian Lechner, zweiter Vorsitzender des Vereins, großteils Eschenbäume aus der Au verwendet, die wegen dem Eschensterben gefällt werden mussten. Auch ansonsten wurde darauf geachtet, die Natur bestmöglich zu schonen. Daher wurde der Barfußpfad auch auf einem bestehenden Trampelpfad angelegt. Durch die Nähe zur Kneippanlage, Kindergärten und Schulen hofft man auf viele Besucher, erklärte Lechner.

Finanzielle Hilfe

Unterstützung bei der Finanzierung der knapp 20 000 Euro teuren Anlage bekam der Verein von der Sparda Bank (10 000 Euro). Es sei wichtig, dass es Freizeitmöglichkeiten in der Natur gebe, erklärte Dieter Strobel, Leiter Geschäftsstellenverbund Oberland, das Engagement der Bank. Hilfe in Form von 5 000 Euro gab es zudem von der Winfried und Centa Böhm-Stiftung, so Bettina Pyko, erste Vorsitzende des Verschönerungsvereins. Den Rest der Kosten trug der Verein, der sich auch über neue Mitglieder freuen würde.



Mit dem Barfußpfad habe man neben dem Sportparcours ein weiteres Highlight in der Au eröffnen können, freute sich Bürgermeister Markus Loth. Die Idee für den Pfad sei von BfW-Stadtrat Rupert Pentenrieder gekommen, berichtete Loth weiter.



Der Barfußpfad soll aber bei weitem noch nicht das letzte Projekt des Verschönerungsvereins in der Au gewesen sein. Unter anderem könne man sich naturnahe Spielgeräte vorstellen, sagte Lechner. Ziel des Vereins sei es, ungefähr alle zwei Jahre etwas zu errichten.

