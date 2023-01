Versuchter Einbruch in Weilheimer Mittelschule

Teilen

Ein bislang unbekannter Täter hatte versucht, in das Gebäude der Mittelschule zu gelangen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Hunter Bliss

Weilheim - In der Zeit von Mittwoch, 18. Januar, ab 17 Uhr bis zum Donnerstag, 26. Januar, bis 10 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in die Mittelschule Weilheim.

Wie die Polizeiinspektion Weilheim mitteilte, versuchte ein unbekannter Täter eine Notausgangstür an der Mittelschule von außen aufzuhebeln um dadurch in das Gebäude zu kommen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Doch die Tür wurde bei dieser Aktion so verzogen, dass laut Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro entstand.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote