Veteranen- und Reservistenverein Hohenpeißenberg feierte 150-jähriges Gründungsjubiläum

Die feierliche Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal umrahmten viele Fahnen, die Knappschaftskapelle spielte das Lied vom „guten Kameraden“. © Hochenauer

Hohenpeißenberg – Ein rundes Jubiläum konnte der Veteranen- und Reservistenverein Hohenpeißenberg am Sonntag auf dem Berg feiern. Eigentlich war geplant die Feier zum 150-jährigen Jubiläum im vorigen September zu begehen, aber die damals vorherrschenden Coronabeschränkungen machten dies hinfällig. So wurde dies eben ein Jahr später nachgeholt.

Zu dem großen Jubiläum eingeladen waren die umliegenden Veteranen- und Reservistenvereine sowie die Ortsvereine aus dem Rigiort. Gekommen waren die Böbinger Kameraden, die Peitinger und die Forster mit ihren Fahnen. Der Peißenberger Reservistenverein feierte zeitgleich sein 160-jähriges Jubiläum und war deshalb verhindert.



Dem Kirchenzug voran marschierte die Knappschafts- und Trachtenkapelle Hohenpeißenberg, sie übernahm sowohl die musikalische Umrahmung in der Wallfahrtskirche wie auch dann im Gasthof Bayerischer Rigi, wo der gemütliche Teil des Jubiläums begangen wurde. Die Festmesse hielt der Ettaler Pater Emmeram Walter, er ging in seiner Predigt auf den Heiligen Nikolaus von der Flühe ein. Dieser „Bruder Klaus“ war ein begnadeter und gesuchter Berater in der Schweiz im 15. Jahrhundert. Ihm gelang es damals die Streitigkeiten zwischen den Kantonen auszuräumen und damit Frieden zu stiften.



Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Berggasthof gab es Grußworte vom Bürgermeister Thomas Dorsch, er bedankte sich bei der Vorstandschaft des Vereins für dessen aktive und rührige Arbeit. In seinen Grußworten und der folgenden Rede ging Vorstand Alexander Mikler auf die lange Vereinsgeschichte ein, im 1. Weltkrieg hatte Hohenpeißenberg 55 Gefallene zu beklagen, im 2. Weltkrieg waren es 141. Der Verein durchlebte und überlebte das Kaiserreich, die Weimarer Zeit, das 3. Reich und ist jetzt in einem demokratischen Staat der Bundesrepublik Deutschland „angekommen“.



In seinem Rückblick nannte er die Namen der früheren Vorstände, welche den Verein durch die teilweise schwierigen Zeitspannen führten. Beispielhaft kann hier der frühere Bergwirt Ludwig Greitner genannt werden, er führte den Verein 30 Jahre von 1897 bis 1927. Ehrenvorstand Rudolf Britzger gebührt der Dank, den Verein nach der Jahrtausendwende vor der Auflösung gerettet zu haben. Mit Werbung und verschiedensten Aktionen gelang es damals die Mitgliederzahlen wieder nach oben zu treiben. Derzeit hat der Verein knapp unter 100 Mitglieder. Der älteste im Verein ist Edgar Mikutta, er ist Ehrenmitglied, seit 70 Jahren im Verein und mit fast 97 Jahren noch der einzige, welcher im 2. Weltkrieg aktiver Soldat war.

Rudi Hochenauer