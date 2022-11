VHS-Stützpunkt für Verbraucherbildung wurde eröffnet

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Freuten sich über den Start des Stützpunkts für Verbraucherbildung: (v.li.) Maximilian Geiger (VHS Schongau), Walter Weber (Netzwerk Verbraucherbildung Bayern), Ursula Diesch (VHS Schongau), Marco Sailer, Sabine Hickisch (VHS Peiting), Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer, Katja Wippermann, Richard Zacharski und Andrea Höfler (VHS Weilheim). © Jepsen

Weilheim/Landkreis – Komplizierte Zahlungssysteme, versteckte Vertragsklauseln, zunehmende Digitalisierung oder für den Laien schwer verständlich formulierte Produktinformationen:



Der Konsumalltag wird immer komplexer und anspruchsvoller. Verbraucherschutz und das entsprechende Wissen darüber gewinnen damit immer mehr an Bedeutung. Die Volkshochschulen im Pfaffenwinkel, zu dessen Verbund die VHS-Standorte in Penzberg, Peißenberg, Weilheim, Peiting und Schongau gehören, haben reagiert und mithilfe der Bayerischen Staatsregierung einen gemeinsamen Stützpunkt für Verbraucherbildung aus der Taufe gehoben.

Bei einem Pressetermin im Weilheimer Landratsamt sprach Katja Wippermann, die Leiterin der Volkshochschule in Penzberg, von einem „Meilenstein“. Die Idee zur Stützpunktgründung –bayernweit sind es mittlerweile 25 – sei im Frühjahr 2021 im Volkshochschulverbund entstanden. Bei der VHS sei die Thematik „Verbraucherbildung“ genau richtig aufgehoben, „weil die Volkshochschulen seriöse Anlaufstellen sind“. Die Kurse, so betonte Wippermann, könnten kostengünstig oder zum Teil sogar kostenfrei angeboten werden.



Im Rahmen des Stützpunkts werden an den beteiligten Volkshochschulen im Herbst- und Wintersemester 2022 mehr als 100 Präsenz- und Onlinevorträge sowie Kurse und Workshops in den Programmheften zu finden sein. Mit dem Angebot trifft man offenbar einen Nerv: „Das Thema ‚Verbraucherschutz‘ steht hoch im Kurs, da kommt auch kein Italienisch-Kurs ran“, erklärte Marco Sailer, der neue Leiter der VHS in Peißenberg. Ziel des Stützpunktes ist es, neutral gehaltene Bildungsinhalte zu vermitteln, auf deren Basis die Schüler anschließend reflektierte Konsum- und Verbraucherentscheidungen treffen können. Die Themenbereiche gliedern sich unter anderem in „digitale Teilhabe“, „Bauen, Wohnen und Energie“, Produktsicherheit“, „nachhaltiger Konsum“ und „Verbraucherrecht“.



Als Kursleiter stehen den Volkshochschulen Experten zur Seite – wie zum Beispiel Arthur Wilm, der das Fachgebiet „Vorsorge, Geldanlage und Versicherungen“ betreut. „Da, wo man keine Ahnung hat, glaubt man alles“, sagt der studierte Betriebswirt und ehemalige Sparkassen-Mitarbeiter: „Man sollte nichts unterschreiben, bevor man nicht den letzten Halbsatz verstanden hat.“ Wilm beschreibt sich in seiner Kursleiterfunktion als „Trainer zur Selbstverteidigung“: „Unser Job ist es, dass die Leute Ahnung bekommen – und zwar auf Basis von Fakten und nicht von Vetriebsinteressen.“ Die Kursdidaktik, so hieß es beim Pressetermin, sei leicht verständlich. Bildungsinhalte und deren Vermittlung seien an strengen Qualitätsstandards orientiert.



Gefördert werden die bayerischen Stützpunkte für Verbraucherbildung vom Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Referatsleiter Richard Zacharski bezeichnete die Stützpunkte als „Riesenerfolg“: „Da gibt man das Geld gerne aus.“ Zacharski verwies in dem Zusammenhang auf ein Zitat von John F. Kennedy: „Es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.