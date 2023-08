vhs Weilheim verabschiedet Geschäftsführerin Andrea Höfler

Von: Bianca Heigl

Blumen zum Abschied für Andrea Höfler (Mitte), deren Nachfolge als Geschäftsführerin Kristin Sterr (2.v.li.) übernimmt. Mit im Bild vhs-Vorstand Helmut Hornung (links), Schatzmeister Thomas Grün (2.v.re.) und Schriftführerin Ute Wacker (rechts). © Heigl

Weilheim – Zur ersten Präsenz-Mitgliederversammlung begrüßte vhs-Vorstand Helmut Hornung kürzlich in den Räumen der Volkshochschule an der Eisenkramergasse. Auf der Tagesordnung standen neben den Berichten und der Entlastung es Vorstands auch die Verabschiedung der ausgeschiedenen Geschäftsführerin Andrea Höfler sowie die Vorstellung ihrer Nachfolgerin Kristin Sterr.

Der Rückblick auf das Jahr 2022 zeigte durchwegs positive Entwicklungen. So stieg die Zahl der Teilnehmer auf knapp 3 000 in mehr als 500 Kursen – im Vorjahr waren es noch weniger als 2 000 Teilnehmer in nur 350 Kursen. „Auch die Dozenten halten uns die Treue“, vermeldete Hornung erfreut, denn auch diese Zahl stieg im Vorjahresvergleich leicht an auf 129. Ein besonderes Ereignis im abgelaufenen Jahr war die Rezertifizierung im Qualitätsmanagement. Ebenso positiv entwickelt sich die Zusammenarbeit im Pfaffenwinkel-Verbund, dem neben Weilheim auch die Volkshochschulen aus Peißenberg, Peiting, Penzberg und Schongau angehören.



Und auch eine Auszeichnung wurde den Volkshochschulen Pfaffenwinkel zuteil: Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) unterstützt Einrichtungen der Erwachsenenbildung in ganz Bayern, verbraucherbildende Angebote anzubieten, sogenannte „Stützpunkte für Verbraucherbildung“. Zum 1. Januar 2022 wurden vier neue Einrichtungen vom StMUV mit dem Qualitätssiegel „Verbraucherbildung Bayern“ ausgezeichnet, darunter auch die Verbundvolkshochschulen im Pfaffenwinkel. Und so hatte dann auch das Herbst-/Winterprogramm 2022/23 den Titel „Verbraucherbildung – Fürs Leben lernen“.

Solide Finanzen

Solide stehen auch die Finanzen der Volkshochschule Weilheim da, wie Schatzmeister Thomas Grün in seinem Rechenschaftsbericht darlegte. So konnte man im Geschäftsjahr 2022 einen überplanmäßigen Überschuss von 26 000 Euro erwirtschaften, für das laufende Jahr sieht eine vorsichtige Planung einen möglichen Verlust von rund 4 000 Euro – kein beunruhigender Wert, wenn man bedenkt, dass für 2022 im Plan noch mehr als 20 000 Euro minus standen. Und so erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmig die Entlastung.



Die ausgeschiedene Geschäftsführerin Andrea Höfler, die zur Mitgliederversammlung noch anwesend war, wurde von Bürgermeister Markus Loth mit einem Blumenstrauß und herzlichen Dankesworten verabschiedet. vhs-Vorstand Helmut Hornung dankte ihr ebenfalls für die stets kooperative Zusammenarbeit: „Du hast das Steuerrad immer fest in der Hand gehabt und bist auch in Corona nicht vom Kurs abgekommen.“ Zum Abschied schenkte er namens der vhs ein „Survivalpaket“ in Form eines Essensgutscheins.



Die neue Geschäftsführerin Kristin Sterr, die ab Mitte September tätig sein wird, begrüßte Hornung und wünschte ihr ein glückliches Händchen.