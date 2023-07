Es war sehr komod am Komod-Festival 2023

Von: Bianca Heigl

Einfach mal chillen beim Komod-Festival 2023. © Heigl

Weilheim – Spaß und gute Laune rund um FunghiForest und Tigergehege, Wummerweiler und Flöörchen – da ist dem geneigten Schreiberling nicht etwa die Fantasie durchgegangen. Vielmehr spielte sich auf diesen einfallsreich benannten Stages und der Waldbühne das Komod-Festival 2023 ab, bei dem es wieder im wahrsten Sinne des Wortes komod zuging. Und so berichteten auch weder Sanitätsdienst noch Polizei von größeren Problemen nach diesem Wochenende.

de Menge Spaß: Auch die Jüngsten hatten viel Freude auf dem Komod-Festival. Hier beim Seifenblasenspektakel. © Heilgl

Das Komod präsentierte sich auch heuer wieder als bunter Festivalmix in einmaliger Atmosphäre. Denn wo kann man schon in so malerischer Landschaft ein Festival feiern? Die Veranstalter hatten bei der Gestaltung wieder aus dem Vollen geschöpft, ein hölzernes Tigergehege, der Wummerweiler, aus dessem lichter Holzumfassung nachts magische Lichtspiele zu sehen waren, Trusses, die zu Pyramiden und schlauchumwickelten Leuchttürmen zusammenwuchsen – ein optisches Feuerwerk. Und auch mit dem Programm hatte der Veranstalter wieder einen Treffer gelandet. Bis spät in die Nacht oder besser gesagt bis in die Morgenstunden wurde getanzt zu den verschiedensten Musikdarbietungen.



Eine Oase der Ruhe. © Heigl

Wie es sich für ein richtiges Festival gehört, gab’s auch wieder jede Menge Stände, die weit mehr als exotische und bekannte Speisen und Getränke zu bieten hatten. Taschen, Kleidung – für jeden war etwas dabei. Wer eine Verschnaufpause vom Festivaltrubel wollte, konnte sich in eine der Chill-out-Areas zurückziehen, wo man in Hängematten und auf alten Sofas, Palettenmöbeln und mehr eine Auszeit nehmen konnte. Gegen die Hitze half Frischwasser, das auf dem Gelände gezapft werden konnte und am heißen Sonntag gern auch für eine kleine Dusche diente. Gerne nutzten auch viele die benachbarte Ammer für eine Erfrischung.



Komod 2023 – ein Festival für alle Sinne. © Heigl

Der Sonntag war auch heuer wieder Familientag mit einem bunten Programm für Groß und Klein von Riesenseifenblasen und Kletterwand bis hin zu Kräuterwanderung und Disco-Aerobic.



Erschöpft und glücklich brachen die Festivalbesucher ihre Zelte ab und waren sich einig: Gerne wieder 2024!