Rotarier finanzieren Deutschkurse für Geflüchtete an der Volkshochschule Weilheim

Teilen

Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Deutschkurses gemeinsam mit ihrer Dozentin Sibylle Schwarz (vorne 3. v. li.) sowie Dr. Gordian Hermann (Präsident des Rotary Clubs Weilheim), Kathrin Neulinger-Warneke (stellvertretende Geschäftsführerin der Vhs Weilheim) und Helmut Hornung (Sekretär des Rotary Clubs und erster Vorsitzender der Vhs Weilheim). © Dincel

Weilheim – Um Geflüchtete aus der Ukraine möglichst schnell zu integrieren, bietet die Volkshochschule Weilheim zwei Deutschkurse an. Finanziert werden sie vom örtlichen Rotary Club aus dem Spendentopf, in den die Mitglieder einzahlen.

Gordian Hermann, der amtierende Präsident der Weilheimer Rotarier, sieht darin eine Kernaufgabe: „Als Serviceclub setzen wir uns für das Wohl der Menschen ein und fördern Nachhaltigkeit“, sagt er. Daher zögerte Hermann nicht lange, um die Initiative von Siegfried Müßig aufzugreifen, der die Tutzinger Rotarier führt. Schnell waren neben diesen beiden Clubs auch der RC Ammersee sowie der RC Penzberg mit im Boot, und die Gespräche mit den Bildungseinrichtungen konnten beginnen.

In Weilheim vermittelte Helmut Hornung in seiner „Doppelrolle“ als erster Vorsitzender der Volkshochschule und Sekretär des Rotary Clubs. Bald wurde klar, dass das Projekt in eine „gelungene Synthese aus Mittel und Manpower“ münden würde, wie es Hermann formuliert.



Innerhalb kurzer Zeit organisierte die Volkshochschule in Weilheim zwei Kursleiterinnen sowie Räume für die beiden jeweils zweimal wöchentlich stattfindenden Deutschkurse auf dem Sprachniveau A1. Diese sind jetzt mit 17 und 12 Teilnehmenden gestartet und werden bis Mitte Juli laufen. Kathrin Neulinger-Warneke freut sich über die rasche, unbürokratische Hilfe der Rotarier. „Die Kurse stellen ein niederschwelliges Angebot dar und sollen den Geflüchteten das erste Ankommen in unserem Land erleichtern“, so die stellvertretende Geschäftsführerin der Volkshochschule.



Zwar gebe es vom Staat geförderte Integrationskurse, in denen neben der deutschen Sprache etwa auch Landeskunde unterrichtet werde. Doch eine Teilnahme sei in der Regel mit einer langen Wartezeit verbunden, der Unterricht zudem sehr kompakt und zeitaufwendig. Deutschkurse wie die beiden in Weilheim – auch die Penzberger Volkshochschule hat zwei organisiert – fallen durch das staatliche Raster. „Da springen wir mit unserer Soforthilfe in die Bresche und füllen eine Finanzierungslücke“, sagt RC-Präsident Hermann.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote