Bau des Interimsgebäudes an der Grundschule am Hardt in Weilheim nimmt Fahrt auf

Von: Sabine Fleischer

Im Zeitplan: Mit der Montage der ersten Containermodule hat ein weiterer Abschnitt in der Errichtung des dreigeschossigen Interimsgebäudes begonnen. © Stadt Weilheim

Weilheim – Das Interimsgebäue um die Grundschule am Hardt in Weilheim nimmt langsam Gestallt an. Nach Abschluss der Werkplanung im Mai und Vergabe der Aufträge an die ausführenden Firmen konnte Ende Juli mit den Tiefbauarbeiten für das Gebäude für die Grundschule am Hardt begonnen werden. Aktuell werden die ersten Containermodule aufgestellt, die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes ist für Ende des Jahres vorgesehen.

Das Interimsgebäude, mit einer Grundfläche von 40 mal 15 Metern, ist als dreigeschossige Konstruktion geplant. Dabei sind sowohl Unterrichts- und Fachräume als auch Räume für die offene Ganztagsbetreuung vorgesehen. Zusätzlich zu den Unterrichts- und Betreuungsräumen wird es im Erdgeschoss des Gebäudes eine Ausgabenküche und ein Speisesaal geben.



Die Stadt Weilheim zeigt sich optimistisch, den straffen Zeitplan für die Fertigstellung des Interimsgebäudes einhalten zu können. Nach der Fertigstellung der Tiefbauarbeiten im Juli und dem Beginn der Montage der Containermodule liegt man gut im Rennen. „Wenn alles nach Plan läuft, können wir das Gebäude bis Ende des Jahres in Betrieb nehmen“, teilt die Stadt Weilheim jetzt in einer Pressemitteilung mit.