Vollsperrung der Ortsumgehung Peißenberg B 472

Grund für die Sperrung sind Wartungsarbeiten im Guggenbergtunnel und im Tunnel Peißenberg-Süd. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Ralf Gosch

Peißenberg - Am Donnerstag, 3. November, führt das Staatliche Bauamt Weilheim im Guggenbergtunnel und im Tunnel Peißenberg-Süd im Zuge der Ortsumgehung Peißenberg Wartungs- und Überprüfungsarbeiten an der Tunnelbetriebstechnik und an den baulichen Anlagen durch.

Deshalb muss an diesem Tag die Ortsumgehung Peißenberg voraussichtlich zwischen 8.30 und circa 16 Uhr für den Verkehr gesperrt werden, da Anlagen wie das Brandmeldesystem nur unter Vollsperrung geprüft werden können. Während der Sperrung der Ortsumgehung wird der Verkehr der Bundesstraße 472 an den Anschlussstellen Peißenberg-West und Peißenberg-Ost ausgeleitet und wie vor dem Bau der Ortsumgehung durch Peißenberg geführt. Die Umleitung ist beschildert.

Eine Verschiebung oder Verlängerung der Sperrzeit in Abhängigkeit vom Verlauf der durchzuführenden Arbeiten kann nach Angaben des Staatlichen Bauamts nicht ausgeschlossen werden.

