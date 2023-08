Vollsperrung der Staatsstraße 2063 in Bernried vom 1. bis 8. September

Teilen

Vollsperrung der Staatsstraße 2063 zwischen Seeshaupt und Bernried. © Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE/dpa

Landkreis – Vom 1. bis einschließlich 8. September wird die Brücke über die Bahnstrecke Tutzing – Kochel im Zuge der Staatsstraße 2063 Seeshaupt – Bernried für den Kraftfahrzeugverkehr wegen Brückenbauarbeiten voll gesperrt.

Die Brücke liegt am südlichen Ortseingang von Bernried auf Höhe des Gewerbegebietes „Am Neuland“. Der Kraftfahrzeugverkehr wird großräumig über Weilheim umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie führt von Bernried westwärts über Bauerbach, Haunshofen, vorbei an Diemendorf auf die B 2 und dann nach Süden Richtung Weilheim. In Weilheim weiter in östlicher Richtung über Deutenhausen und Marnbach auf der St 2064 Richtung Seeshaupt.



Die Anbindung des Gewerbegebietes für Fußgänger und Radfahrer ist während der Vollsperrung gewährleistet.