Vom 23. bis 25. Juni steigt das polliphonic Musikfestival

Haben das Festival gegründet: Die Brüder Aurelius und Nepomuk Braun. © choreocraft media gmbh/Michael Poganiatz

Polling – Zum ersten Mal findet vom 23. bis 25. Juni das polliphonic Musikfestival im Raum Polling statt. Das Festival bringt namhafte Künstler, darunter die Geigerin Lena Neudauer, Bariton Äneas Humm, Schauspieler Thomas Loibl und Saxofonist Johannes Enders für Konzerte und andere Veranstaltungen in die Region.

Gegründet von den Brüdern Aurelius (28) und Nepomuk Braun (32), bietet polliphonic ein Wochenende lang Musik verschiedenster Genres, nicht nur in traditionellen Spielstätten wie dem barocken Bibliotheksaal im ehemaligen Kloster Polling, sondern auch in neuen und unerwarteten Locations wie der STOA169 und dem zu HK-Engineering gehörenden Kloster-Innenhof.



Mit polliphonic Sonnenuntergang findet zum ersten Mal ein Konzert in der STOA169 statt, einer von Bernd Zimmer und 121 internationalen Künstlern gestalteten Säulenhalle.



Auch sonst bleibt das polliphonic Musikfestival abwechslungsreich: Jazz im Innenhof der HK-Engineering, eine Liedermatinee im Bibliotheksaal, und ein weiteres Highlight: eine musikalische Lesung des Kafka-Textes „Die Verwandlung“ mit Schauspieler Thomas Loibl (Toni Erdmann, Eingeschlossene Gesellschaft, Burgtheater Wien) und der Schweizer Cellistin und Komponistin Ursina Maria Braun.

Den beiden Initiatoren ist nicht nur die künstlerische Seite wichtig: polliphonic soll ein Ort des Zusammenkommens sein – für Künstler und Musiker ebenso wie für Musikfans. Formate wie die polliphonic Party sind bewusst ungezwungen gehalten, um Räume für Austausch zwischen Publikum und Künstler zu schaffen.



Die mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichneten Brüder Aurelius und Nepomuk Braun stammen aus München und sind als Musiker auf bedeutenden Bühnen, wie der Londoner Wigmore Hall, zu Hause. Sie spielen, mal zusammen, mal allein, in diversen Formationen oder in festen Ensembles wie dem international erfolgreichen Adelphi Quartett.



Mit ihrer Idee, in Polling ein generationenübergreifendes Musikfestival aufzubauen, haben sie die Jury des diesjährigen Hauptförderers „Neustart Kultur“ sofort überzeugt. 2023 ist aber erst der Startschuss. Polliphonic soll in den kommenden Jahren um diverse Locations und Konzertformate erweitert werden.



Polliphonic startet am Freitag, 23. Juni, mit zwei Veranstaltungen: einem klassischen Konzert im Bibliotheksaal (unter andrem Werke von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert) und einem Konzert des Weilheimer Jazzmusikers Johannes Enders. Am Samstag, 24. Juni, stehen drei weitere Veranstaltungen auf dem Programm, darunter polliphonic Sonnenuntergang in der STOA169 und polliphonic Verwandlung, eine Kafka-Performance mit Thomas Loibl. Das Festival endet am Sonntag, 25. Juni, mit einer Liedermatinee des aufstrebenden Star-Sängers Äneas Humm.



Karten und weitere Informationen gibt es unter www.polliphonic.de sowie unter Tel. 0175/5359335.