Vorfall am Samstag vor einem Supermarkt in Weilheim sorgt für Polizeieinsatz, nachdem Berichte über einen Messerangriff aufgetaucht sind

Teilen

Die Polizei musste am Samstagabend einen Streit zwischen Syrern schlichten. Ein 21-jähriger Weilhemer soll dabei vor einen Mann aus Peißenberg mit einem Messer herumgefuchtelt haben. Symbolfoto © dpa/Karl-Josef Hildenbrand/Daniel Karmann; Montage HEADLINE24

Weilheim – Am vergangenen Samstag gegen 19.20 Uhr wurde die Polizei zu einem Vorfall in der Lohgasse gerufen, bei dem es vor einem Supermarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens sechs Personen kam. Laut einer ersten Zeugenaussage fand auch ein Messerangriff statt, beichtet die Polizei.

Die Polizeibeamten trafen in der Nähe der Hochlandhalle insgesamt zehn Syrer aus Weilheim und Peißenberg an. Erste Befragungen ergaben, dass ein 21-jähriger Weilheimer ein Messer zog und gegen einen 29-jährigen Peißenberger Stichbewegungen ausführte. Ein 18-jähriger Freund des mutmaßlichen Angreifers versuchte, den 21-Jährigen zurückzuhalten und verletzte sich dabei leicht an dem Messer.

Ein 33-jähriger Eberfinger verteidigte hingegen den Peißenberger und setzte Pfefferspray gegen den 29-Jährigen ein. Der Peißenberger ließ es sich zudem nicht nehmen, nach dem beendeten Messerangriff noch ein paar Schläge in Richtung des ursprünglichen Täters zu verteilen.

Die Aufnahme des Sachverhaltes gestaltete sich für mehrere Streifen der PI Weilheim und umliegender Dienststellen schwierig, da sowohl vor der Hochlandhalle als auch auf dem Parkplatz vor der Polizei immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den hochgradig emotionalen Beteiligten und den hinzugekommenen – an sich völlig unbeteiligten - Familienangehörigen aufflackerten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 21-jährige Hauptverdächtige entlassen. Aktuell wird nicht von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung stehen noch aus und werden in den kommenden Befragungen ermittelt. Der 21-jährige Haupttäter wurde medizinisch behandelt, konnte jedoch nach ambulanter Versorgung im Krankenhaus entlassen werden.