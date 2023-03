Vorstellung der Pollinger Ammerbergler am 4. und 5. März entfällt

Die Gruppe steht jedoch bei den Aufführungen am 10., 11., 12., 17. und 18. März wieder auf der Bühne. © Privat

Polling - Aufgrund der Erkrankung eines Darstellers muss der Trachtenverein „Ammerbergler“ die Vorstellungen des Dreiakters „Onkel Joe aus Idaho“ am Samstag und Sonntag, 4. und 5. März, absagen.

Inhaber der Eintrittskarten für die betreffenden Vorstellungen können die Karten gegen Erstattung des Eintritts zurückgeben oder mit einem anderen Vorstellungstag tauschen. Dies ist bei Familie Wacker möglich oder am 4. März ab 19.30 Uhr beziehungsweise am 5. März um 15.30 Uhr im Trachtenheim. Eine Ersatzvorstellung ist für Sonntag, 19. März, um 16 Uhr geplant. Die Aufführungen am Freitag, 10. März, und am Samstag, 11. und 17. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 12. März, um 16 Uhr sowie am Samstag, 18. März, um 19 Uhr finden wie angekündigt statt.

Von Kreisbote