Vorstellung des Energienutzungsplans der Stadt Weilheim

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

16 Prozent des Gesamtstromverbrauchs konnten durch vor Ort erzeugten erneuerbaren Strom gedeckt werden. Der größte Teil davon wird durch PV-Anlagen generiert. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / astrosoft (YAYMicro)

Weilheim – Ein Jahr lang habe man sich „intensiv“ mit der energetischen Situation Weilheims befasst, sagte Christiane Regauer, Projektmitarbeiterin Energiewende Oberland.

Das Ergebnis, den Energienutzungsplan der Stadt, stellte sie mit ihrem Kollegen Andreas Scharli, Energiemanager bei der Energiewende Oberland, im Weilheimer Stadtrat vor. Dabei ging sie zuerst auf den Ist-Zustand ein. So ergab die Analyse der Energieverbräuche nach Nutzungsart, dass 2019 24,28 Prozent auf den Verkehr, 17,79 Prozent auf Strom und mit 57,93 Prozent der Großteil auf Wärme entfiel.

Auf die Frage, für was diese Energie benötigt wurde, gibt der 113 Seiten umfassende Plan ebenfalls Auskunft. So verteilten sich die insgesamt rund 465 MWh im Jahr 2019 zu 53,85 Prozent auf das Gewerbe sowie zu 24,49 Prozent auf den Verkehr (Kraftstoffverbrauch). Auf private Haushalte kamen 18,47 Prozent. Sogar nur circa ein Prozent der Energie in Form von Strom und Wärme benötigten die Kommunalen Liegenschaften.

Dachanlagen reichen nicht aus

Was den Strom anbelangt, konnten 2019 nur 16 Prozent des Gesamtstromverbrauchs durch vor Ort erzeugten erneuerbaren Strom gedeckt werden. Der größte Teil davon wird laut Plan durch die PV-Anlagen generiert. Genannt werden hier neben privaten Haushalten unter anderem die Anlagen auf den Dächern der Kläranlage, des Stadtwerke-Neubaus und der Tennishalle. Noch nicht in der Bilanz enthalten sind die PV-Anlagen auf dem Dach der neuen Berufsschule, die ebenfalls überschüssigen Strom ins Netz einspeisen. Um den Gesamtbedarf abzudecken, würden Dachanlagen aber nicht ausreichen, machte Regauer deutlich. Dafür bräuchte man PV-Freiflächenanlagen.



Weitere Erzeuger für regenerativen Strom sind Biomasseanlagen und Wasserkraft. In der Kläranlage wird zudem das dort gewonnene Klärgas in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Stormgewinnung eingesetzt. Der dort erzeugte Strom wird jedoch auch von der Kläranlage verbraucht. Der Restprozentsatz des vor Ort erzeugten Stroms wurde durch BHKWs produziert. Diese sind zwar sehr effizient, allerdings werden sie auch mit der nicht-erneuerbaren Quelle Erdgas betrieben.



2019 verbrauchte jeder Weilheimer 3 660 kWh pro Jahr. Gelingt der von der Bundesregierung im Bereich der Mobilität angestrebte Umstieg vom Verbrennungs- zum E-Motor, muss jedoch mit einem steigenden Stromverbrauch gerechnet werden, erklärte Regauer. Den Hauptanteil beim Netzabsatz machen mit 62,21 Prozent die Gewerbebetriebe aus. Darin sind neben Tourismusbetrieben auch die aus Land- und Forstwirtschaft enthalten. Auf private Haushalte entfallen etwa 32 Prozent. Die Kommunalen Liegenschaften schneiden mit 0,85 Prozent wieder sehr niedrig ab.



Deutlich höher, nämlich um das 3,5-fache, ist der Bedarf der Stadt im Bereich Wärme. Zur Deckung werden hier pro Jahr 269 600 MWh benötigt. „Den benötigten Wärmebedarf zu reduzieren und den verbleibenden Anteil durch erneuerbare Energien zu decken ist folglich entscheidend, um sich weiter in Richtung Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern zu entwickeln“, wird im Plan zusammengefasst.



Was die Erzeugung anbelangt, konnten 2019 5,56 Prozent des Bedarfs durch erneuerbare Energien bereitgestellt werden. Den größten Anteil (rund 5 900 MWh) lieferte der Energieträger Biomasse. Weitere 5 440 MWh wurden durch oberflächennahe Geothermie gewonnen. Die Solarthermie macht mit 1,3 Prozent hingegen nur einen geringen Teil aus. Wird zudem die Erzeugung durch BHKWs miteinbezogen, ergibt sich eine regionale Erzeugung von 6,66 Prozent. Gerade in privaten Haushalten ist Heizöl immer noch der am häufigsten genutzte Energieträger.

Maßnahmen für Stadt und Bürger

Des Weiteren werden im Plan 20 Maßnahmen angegeben. Davon betreffen 16 unmittelbar den Handlungsspielraum der Stadt oder der Stadtwerke – zum Beispiel Austausch der Straßenbeleuchtung im Innenstadtbereich und Handlungsoptionen für CO2-neutrale Neubaugebiete. Vier richten sich hingegen an die Bürgerinnen und Bürger. Diese enthalten Vorschläge wie Dachintegrierte PV-Anlagen/Solardachziegel oder eine Heizungstausch-Offensive. Der gesamte Energienutzungsplan ist auf der Homepage der Stadt einzusehen.

Für ihn als Referent für Umwelt und Klima sei heute „ein kleiner Feiertag“, freute sich Prof. Dr. Stefan Emeis über die Vorstellung des Plans. Er sei zudem umfangreicher, als er gedacht habe. Trotz seiner Freude fand Emeis anschließend deutliche Worte und rief zum Handeln auf. Es müssten vermehrt nicht-fossile Energieträger genutzt werden. Wobei das Problem weniger im Bereich Strom als bei Wärme und Verkehr liege. Man kenne nun die Zahlen – „die Zeit des Redens ist vorbei.“ Nun müsse gehandelt werden.



Ebenso sah das sein Parteikollege und Energiereferent Karl-Heinz Grehl. Der Plan würde unter anderem verdeutlichen, dass man die Weilheimer Stadtwerke bei ihren Vorhaben (Anm. d. Red. zum Beispiel geplante Energiezentrale Kranlöchl) „massiv unterstützen“ müsse. Auch sollte alles zur Verfügung stehende Geld in die Energiewende und den Klimaschutz gesteckt werden. „Es besteht Zeit- und Handlungsdruck“, machte Grehl deutlich.



Als wichtig, da man nun „die Fakten auf dem Tisch“ habe, befand Klaus Gast (CSU) den Energienutzungsplan. „Wir wissen jetzt, wo wir Möglichkeiten haben.“ Petra Arneth-Mangano (SPD) schlug vor, die Jugend bei der Verbreitung des Planinhalts miteinzubeziehen. Sie erlebe in ihrer Arbeit als Lehrerin täglich, dass bei den Jugendlichen großes Interesse bestehe.



Eine Absage für die Nutzung von Wasserkraft, welche Scharli zuvor beworben hatte, am noch nicht umgebauten Oderdinger Wehr erteilte Bürgermeister Markus Loth (BfW) auf Nachfrage von Alfred Honisch (Grüne). Das Wasserwirtschaftsamt habe an dieser Stelle definitiv „Nein“ gesagt, da es technisch nicht möglich sei, dies mit dem Hochwasserschutz zu kombinieren.



Positiv über den Plan äußerte sich auch Dr. Roland Bosch (ÖDP). So etwas „Umfassendes und Tiefgreifendes“ hätte der Stadtrat noch nie gehabt. Jedoch würde er sich einen solchen Plan auch für die Verkehrswende wünschen.



Weniger euphorisch zeigte sich Rüdiger Imgart (AfD). Für ihn persönlich sei auf den Seiten wenig Neues zu finden gewesen. Eigentlich sei nur bestätigt worden „was wir alle wissen.“ Ihn interessierte hingegen, wie viel der Plan gekostet habe. Antwort bekam er von Klimaschutzmanagerin Katharina Segerer. Laut ihr betrugen die Kosten 48 000 Euro, wobei 70 Prozent durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert wurden.

