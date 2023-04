Online-Voting zum History Award: Weilheimer Schüler im Rennen

Von: Stephanie Novy

Teilen

Jetzt abstimmen: Weilheimer Realschüler sind für den History Award nominiert. © Symbolfoto: PantherMedia/vlerijse

Weilheim – Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus neun Bundesländern haben 20 Filmprojekte für den History-Award 2023 ins Rennen geschickt. Darunter befinden sich auch zwei Schülergruppen der Staatlichen Realschule Weilheim.

Das Thema des bereits zum dreizehnten Mal ausgerichteten Awards rückt die gesellschaftliche Bedeutung von Wasser in den Fokus. Mit dem Motto „Wasser ist Leben“ suchte der History Channel Filmprojekte zur Ressource Wasser in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Das zentrale Ziel des History-Awards ist die Anerkennung von aktiver und kreativer Auseinandersetzung mit einem geschichtlichen und gesellschaftlichen Thema in Form eines Videos.

Die Schirmherrschaft des History-Awards, der in diesem Jahr nach vierjähriger Pause zurückkehrt, hat mit Ralph Caspers und Emilia Flint ein prominentes Duo übernommen.

Hier geht es zum Online-Voting. Bis zum 14. April ist es dort möglich, die Beiträge der Schülerinnen und Schüler anzusehen und für sie abzustimmen. Unter allen Voting-Teilnehmenden verlost der History Channel eine GoPro Hero11.

Folgende Projekte aus Weilheim sind im Rennen:

•„Öl in Wasser“, Staatliche Realschule Weilheim

•„Wasser“, Staatliche Realschule Weilheim

Am Samstag, 6. Mai, lädt der History Channel den beziehungsweise die Gewinner des History-Awards 2023 nach München ein. Dort werden Caspers und Flint die Auszeichnung im Rahmen der Preisverleihung in Form des Senderlogos überreichen. Zusätzlich sind die ersten drei Plätze mit von Vodafone gestifteten Preisgeldern dotiert. Das Event findet im Rahmen des DOK.fest München, Deutschlands größtem Dokumentarfilmfestival, in der Hochschule für Fernsehen und Film statt und wird von Nina Eichinger moderiert.

Die Jury des Wettbewerbs setzt sich aus Experten zusammen, darunter Maya Reichert (DOK.education), Prof. Dr. Eva Stadler (Hochschule der Medien Stuttgart), Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl (Deutsches Museum München), Niko Lamprecht (Verband der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands e.V.), Joachim Telgenbüscher (P.M. History), Prof. Dr. Johannes Moser (LMU München), Helmut Markwort (Focus) und der Historiker und Autor Dr. Sascha Priester.

Der History Channel zeigt bald auch zwei Dokumentationen zum Thema Wasser. Am Dienstag, 9. Mai, ist um 18.30 Uhr die Sendung „Terra X: Anthropozän – Wasser“ zu sehen, am Sonntag, 14. Mai, folgt um 9.50 Uhr die Episode „Die Macht des Wassers“ aus der Doku-Reihe „Wunderbauten der Geschichte“.

Weitere Informationen zum History-Award 2023 und zum History Channel sind online zu finden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.