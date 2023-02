Neubaugebiet an der Waldstraße: Gemeinde Oberhausen soll Kaufvertrag offenlegen

Von: Peter Stöbich

Die Bürgerinitiative in Oberhausen fordert den Kaufvertrag für das Grundstück an der Waldstraße offenzulegen. © Symbolbild: PantherMedia/AndreyPopov

Oberhausen - In der Auseinandersetzung um ein Neubaugebiet an der Oberhausener Waldstraße wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die Bürgerinitiative, die gegen eine Ausweisung von Bauplätzen kämpft, befürchtet „interne Kunkeleien“ und fordert deshalb von der Gemeinde, den Kaufvertrag für das rund 1,5 Hektar große Gelände offenzulegen.

Für den Bürgerentscheid zur Waldstraße (wir berichteten) will das Ratsgremium in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag (Beginn 19.30 Uhr im Rathaus) einen Termin festlegen sowie Abstimmungsleiter und -ausschuss bestimmen.

Von Ratsmitglied Florian Pfütze hatte die Gemeinde Oberhausen das umstrittene Grundstück erworben, das laut Ratsbeschluss als Bauland ausgewiesen ist. „Die Verschwiegenheitspflicht und Geheimhaltung entfällt mit dem Abschluss des Grundstückgeschäftes“, heißt es in dem von Stefan Hoffmann unterzeichneten Schreiben der Bürgerinitiative. Angeblich habe der Verkäufer ein Drittel der Fläche zur eigenen Verwertung erhalten. Hoffmann: „Der Schutz von Pfützes Persönlichkeitsrecht wird als Argument gegen eine Offenlegung des Vertrages angesehen. Aber die Öffentlichkeit hat Anspruch auf umfassende Information!“

Es gehe der Bürgerinitiative zum einen darum, „interne Kunkeleien“ zu verhindern, aber auch um die Grundsätze sparsamer Haushaltsführung der Kommune. Hoffmann und seine Mitstreiter fordern Antworten auf einen umfangreichen Fragenkatalog, zum Beispiel, wie die Rückkaufsvereinbarung für den Fall aussieht, dass das gekaufte Areal doch nicht bebaut werden sollte. Oder ob sich aus den hydrologischen und geologischen Gutachten für Bauwillige ein finanzielles Risiko durch erhöhte Anforderungen an den Hochwasserschutz ergibt.



Hoffmann erklärt: „Das Wohl der Allgemeinheit erfordert diese Informationen, damit die Oberhausener beim Bürgerentscheid wohlinformiert gegen den Bebauungsplan Waldstraße III stimmen können.“ Bürgermeister Rudolf Sonnleitner sieht das anders und stellt auf Anfrage unserer Zeitung fest: „Aus rechtlichen Gründen sehe ich keine Notwendigkeit dem Ansinnen der Bürgerinitiative zu folgen.“



Diese hatte genügend Unterschriften gesammelt, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen, den Florian Pfütze jedoch mithilfe eines Rechtsanwalts verhindern wollte (wir berichteten). Trotzdem beschloss der Gemeinderat, dass der Bürgerentscheid zulässig sei, der dieses Frühjahr an einem Sonntag stattfinden wird.

