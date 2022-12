Weihnachtsstimmung beim Weilheimer Christkindlmarkt

Von: Stephanie Novy

Vier Tage lang lockte der Christkindlmarkt in Weilheim zahlreiche Besucher an. © Novy

Weilheim – Vier Tage lang verwandelte sich die Altstadt in ein kleines Weihnachtsdorf. Zahlreiche Besucher wollten sich den Christkindlmarkt nicht entgehen lassen.

Man wusste gar nicht, wo man zuerst hinsehen sollte. Überall funkelten Lichter. In den Buden gab es zahlreiche, oftmals handgefertigte Produkte zu bestaunen und kaufen. Wärmende Handschuhe, leckeren Honig, edlen Schmuck – wer noch Ideen für die Weihnachtsgeschenke benötigte, wurde hier sicherlich fündig. Zudem lockte der Duft von Flammkuchen und Glühwein.

Am Donnerstagabend eröffnete Bürgermeister Markus Loth ganz offiziell den Christkindlmarkt. Vor dem Christbaum stehend, den eine Weilheimer Familie gespendet hatte, dankte er allen, die den Christkindlmarkt zu dem gemacht haben, was er ist. Dazu seien zahlreiche „helfende Hände“ notwendig gewesen.

Das Blechbläserensemble der örtlichen Musikschule sorgte an dem Eröffnungsabend für die passende musikalische Untermalung. Zudem schickte die Weilheimer Stadtkapelle vom Turm der Stadtpfarrkirche aus einen musikalischen Gruß an die Besucher des Marktes. Auch die folgenden Tage war viel geboten. Loth dankte bereits in seiner Eröffnungsrede den „vielen kleinen und großen Künstlern“, die sich beteiligt hatten.



Natürlich durfte auch der Besuch des Nikolauses nicht fehlen. Etwas verfrüht gab es bereits am Samstag vom bärtigen Mann und seinen Engeln kleine Geschenke für die Kinder. Am Sonntag durften die jungen Besucher dann selbst Geschenke an einer Station am Kirchplatz basteln.

