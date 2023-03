Weilheim: Mehrere abgestellte Fahrzeuge angefahren

Die Polizei Weilheim nimmt nun Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Hunter Bliss

Weilheim - Mehrere geparkte beziehungsweise abgestellte Fahrzeuge wurden in letzter Zeit angefahren. Die Polizei bittet nun um Sachdienliche Hinweise.

Bereits am Samstag, 18 März, zwischen 17 Uhr und 21 Uhr hatte ein 52-Jähriger aus Weilheim seinen blauen Opel Zafira in Weilheim in der Lindenstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Laut Polizei merkte er bei seiner Rückkehr, dass sein Fahrzeug von einem unbekannten Unfallverursacher angefahren worden war und einen deutlichen Schaden am Fahrzeugheck aufwies. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5 000 Euro geschätzt.

Ähnlich lief es bei einer 34-jährigen Peißenbergerin, die am Freitag, 24. März, gegen 9 Uhr ihr Fahrzeug in der Pistlgasse in Weilheim abstellte. Bei ihrer Rückkehr gegen 14 Uhr stellte auch sie fest, dass ihr Pkw an der Tür hinten rechts von einen Unbekannten angefahren wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Am Freitag, 24. März, 18.30 Uhr bis Samstag, 25. März, 12.10 Uhr hatte zudem ein 37-Jähriger aus Weilheim seinen schwarzen Audi Q3 in Weilheim in der Kerschensteinerstraße geparkt. Auch er musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass sein Pkw angefahren worden war und mehrere großflächige Kratzer am linken Fahrzeugheck aufwies. Der Sachschaden beträgt hier etwa 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Weilheim bittet Personen, die die Unfälle beobachtet haben oder die weiterführende Angaben zu dem unbekannten Unfallverursachern machen können, sich unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden.

Von Kreisbote