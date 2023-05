Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu Gast beim Auftakt des Volksfest Weilheim

Von: Bianca Heigl

Nach Markus Loths (2.v.re.) offizieller Eröffnung wurde auf der Bühne mit (v.li.) Festwirt Peter Schöniger und Markus Söder angestoßen. Auf www.kreisbote.de/fotostrecken gibt es weitere Fotos des Volksfest-Auftaktes. © Moritz Heigl

Weilheim – Die Sonne schien, auch wenn ein kühler Wind wehte – Kaiserwetter zum Auftakt des Volksfestes, das traditionell mit Standkonzert auf dem Marienplatz und Festzug begann. Doch eines war besonders: Heuer gab sich Ministerpräsident Dr. Markus Söder die Ehre und nahm an Festzug und Eröffnung teil.

Pünktlich um 11 Uhr erreichte die Wagenkolonne des Ministerpräsidenten den Kirchplatz, wo Söder von Bürgermeister Markus Loth nebst Gattin und Landrätin Andrea Jochner-Weiß in Empfang genommen wurde. Dann ging es schnurstracks auf den Marienplatz zum sprichwörtlichen Bad in der Menge. Denn Söder stattete nicht nur allen anwesenden Musikkapellen und Traditionsgruppen einen Besuch ab, er schüttelte fleißig Hände, ließ sich geduldig mit jedem ablichten und zeigte sich sogar selbst als erfahrener Selfie-Profi.



Dann setzte sich der Festzug über Schmiedstraße, Münchener-, Schützen- und Wessobrunner Straße in Bewegung. Mit von der Partie waren neben der Stadtkapelle auch die Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft und der Trachtenverein sowie die Eisenbahner-Schützengesellschaft und die Schützengesellschaft „Frohsinn“ Weilheim, die Sportschützenverein des SSV Marnbach-Deutenhausen, die Schützengesellschaft „Frohsinn“ Unterhausen, Trachten- und Musikverein Polling, die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, die Böllerschützen Pfaffenwinkel, Trommlerzüge aus Polling, Marnbach-Deutenhausen und vom Trachtenverein Weilheim, die Kapelle Boarisch Mikado sowie die Ehrenkutschen, der Bedienungswagen und das Brauereifuhrwerk vom Münchener Löwenbräu.



Auf dem Volksfest und im Festzelt wurden wieder Hände geschüttelt und Selfies gemacht, bevor Bürgermeister Loth mit vier Schlägen anzapfte, was ihm eine schelmische Bemerkung des Ministerpräsidenten bei dessen Grußwort einbrachte, denn das müsse er nach so vielen Jahren eigentlich besser können. Söder ermunterte die Gäste zum Feiern, denn die weltpolitische Lage sei zwar sehr kritisch, aber „wir können nur helfen, wenn wir unsere Akkus auch mal wieder aufladen“. Auch „outete“ er sich als Nicht-Veganer, habe ihm doch ein mehrstündiger Selbstversuch gezeigt, dass ein Leben ohne Hendl zwar theoretisch denkbar, aber nicht sinnvoll sei. Deshalb sollen die Festgäste essen, was sie wollen, trinken, was sie vertragen und singen, was sie wollen! Und damit war sicher der umstrittene Wies’n-Hit „Laila“ gemeint. Wem’s nicht gefällt, der könne ja rausgehen, so der Ministerpräsident.



Bevor Söder den Besuch in der Kreisstadt noch bei einer Brotzeit ausklingen ließ, gab’s nochmals ein Bad in der Menge, jede Menge Selfies und die Überreichung einer Petition der Frauen Union (eigener Bericht folgt).